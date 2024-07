Lieferanten von Schulobst erhalten in dem Schuljahr 2024/25 eine Entschädigung von 23,4 Cent pro gelieferter Portion Obst. Diese Entschädigung ist 17 % höher als in dem vorherigen Schuljahr. Auch der Anteil an Bioprodukten wird im nächsten Schuljahr erhöht. Für das kommende Schuljahr stehen aus dem europäischen Haushalt rund 5,7 Millionen EUR für Schulobst...

Den vollständigen Artikel lesen ...