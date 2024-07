DUISBURG (dpa-AFX) - Die Bahn hat den wichtigen Bahnknotenpunkt Duisburg wegen Bauarbeiten an einer Autobahnbrücke gesperrt, die über die Gleise führt. Der Bauarbeiten seien am frühen Morgen wie geplant gestartet, sagte eine Bahnsprecherin in Düsseldorf.

Die Unterbrechung soll knapp zwei Wochen dauern. Im Nahverkehr fallen bis zum 2. August viele Züge im westlichen Ruhrgebiet ganz aus und werden durch Busse ersetzt. Im Fernverkehr werden ICE-Züge weiträumig umgeleitet.

Die Sperrung hat Auswirkungen auf viele Städte im Ruhrgebiet. In Duisburg, Oberhausen, Mülheim und Düsseldorf-Flughafen hält während der Sperrung so gut wie kein Fernzug. Auch im Düsseldorfer Hauptbahnhof, in Essen und in Dortmund haben die Bauarbeiten Auswirkungen für ICE-Verbindungen.

Im Nahverkehr müssen die meisten Pendler zwischen Essen, Oberhausen, Duisburg und teilweise bis nach Düsseldorf auf den Schienenersatzverkehr umsteigen. Dafür setzen die Bahnunternehmen Busse auf vier Linien zwischen den großen Städten ein. Hinzu kommt, dass Pendler diesmal nicht auf die Linie S6 zwischen Essen und Düsseldorf ausweichen können - die Strecke ist wegen eines Hangrutsches gesperrt.

Es ist das dritte Mal, dass die zentrale Bahn-Strecke im Ruhrgebiet wegen Bauarbeiten gesperrt wird. Auslöser der Sperrung sind nach Angaben der Bahn Bauarbeiten am Autobahnkreuz Kaiserberg: Dort wird eine Brücke der A3 in Richtung Norden erneuert, die direkt über acht Bahngleise führt./mhe/wdw/DP/ngu