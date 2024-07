FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNGSVERSUCH - Nach der sehr schwachen Vorwoche zeichnet sich für den Dax am Montag ein kleines Plus ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 18.197 Punkte. Mit einem Wochenminus von gut drei Prozent war der Dax wieder in seine Handelsspanne vom Juni zurückgefallen. Spannend wird zu Wochenbeginn die Reaktion des Aktienmarktes auf den Rückzug des amtierenden Präsidenten Joe Biden aus dem Präsidentschaftswahlkampf gegen Donald Trump. Nach dem Attentat auf Trump vor einer Woche schienen dessen Chancen zuletzt immens gestiegen. Nun werden die Karten aber neu gemischt. Beim Broker IG liegt der Dow Jones Industrial aktuell praktisch ohne Reaktion minimal im Plus nach seinem schwachen Wochenabschluss. Den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 0,3 Prozent höher nach seinem Wochenverlust von vier Prozent. Der Bitcoin hält sich recht stabil, nachdem er nach dem Attentat im Laufe der Vorwoche kräftig gestiegen war.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben nach dem jüngsten Rückschlag am Freitag weiter nachgegeben. Zum Handelsende stand der Dow Jones Industrial 0,93 Prozent im Minus bei 40.287,53 Punkten. Damit zollte der Leitindex der Rekordjagd vor dem gestrigen Rückschlag weiter Tribut, behauptete aber einen Wochengewinn von 0,7 Prozent. Der marktbreite S&P 500 verabschiedete sich am Freitag 0,71 Prozent tiefer mit 5.505,00 Zählern. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,93 Prozent auf 19.522,62 Punkte. Angesichts von drei schwachen Handelstagen in Folge büßte er auf Wochensicht knapp 4 Prozent ein.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag nachgegeben. Der japanische Nikkei 225 fiel im späten Handel um 1,1 Prozent. Für Druck sorgten Verluste bei Chipkonzernen, die damit den Vorgaben aus den USA folgten. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg hingegen zuletzt um 0,9 Prozent, während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,9 Prozent fiel. Eine Lockerung der Geldpolitik durch die chinesische Notenbank zur Ankurbelung der trägen Wirtschaft half kaum.



DAX 18171,93 -1,00%

XDAX 18166,46 -0,85%

EuroSTOXX 50 4827,24 -0,88%

Stoxx50 4415,38 -0,60%



DJIA 40287,53 -0,93%

S&P 500 5505,00 -0,71%

NASDAQ 100 19522,62 -0,93%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 132,11 +0,05%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0885 -0,01%

USD/Yen 157,25 -0,12%

Euro/Yen 171,17 -0,11%

°



ROHÖL:





Brent 83,07 +0,44 USD

WTI 80,54 +0,41 USD

°



/mis