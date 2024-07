NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Overweight" belassen. Die europäischen Baustoffhersteller dürften die Markterwartungen im zweiten Quartal nur begrenzt übertroffen haben, schrieb Analystin Elodie Rall in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. CRH dürfte nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten haben, während sie Buzzi Unicem angesichts von Gewinnrisiken abgestuft habe. Daher bevorzugt sie CRH gegenüber Buzzi. Bei Saint-Gobain sieht Rall Potenzial für eine bessere Margenentwicklung./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2024 / 02:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2024 / 02:46 / BST





ISIN: DE0006047004