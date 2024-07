NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit gab Analystin Georgina Johanan in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar ihrer Skepsis für die weitere Kursentwicklung Ausdruck. Nach den Quartalszahlen im vergangenen Monat sei die Aktie des Modekonzerns zwar weiter gesunken und habe den Rückstand auf Wettbewerber Inditex damit ausgeweitet. Johanan rechnet aber mit einer negativen Gewinndynamik und liegt beim operativen Jahresergebnis (Ebit) 7 Prozent unter der Konsensschätzung. Daher könnte es kurzfristig noch mehr bergab gehen, so die Expertin. Die fundamentale Einstufung bleibt mit einem Kursziel von 130 schwedischen Kronen "Underweight". /gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2024 / 22:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2024 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270