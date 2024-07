News von Trading-Treff.de Abgabedruck aus der Vorwoche deutlich, doch nun sind DAX und Nasdaq an einem Stabilisierungsniveau angelangt. Neue Trading-Ideen zum Montag den 22.07.2024 Die Einschätzung vom Sonntag habe ich Dir hier als Video aufgezeichnet: Der Schlusskurs im DAX unter der gelb skizzierten Zone am Donnerstagabend hatte für die Eröffnung am Freitag eine negative Implikation. Wir hätte im Chartbild der Morgenanalyse vom 19.07.2024 zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...