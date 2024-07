Der Gewinn des US-Versicherers Travelers kam am Freitag leicht über den Prognosen herein, der Umsatz im 2. Quartal minimal darunter, aber dennoch klar höher als im Vorjahr. Der Weg an das Rekordhoch wäre frei gewesen - aber was kam, waren keine Käufe, sondern ein Selloff.

Den vollständigen Artikel lesen ...