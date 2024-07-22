DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
STEMMER IMAGING AG INH ON EUR DE000A2G9MZ9 22.07.2024 09:20 CET
START RESTART AUCTION: 09:20
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 09:30
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
STEMMER IMAGING AG INH ON EUR DE000A2G9MZ9 22.07.2024 09:20 CET
START RESTART AUCTION: 09:20
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 09:30