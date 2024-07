Strategische Seed- und Series-A-Investitionen in Unternehmen im Bereich zelluläre Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch positionieren das Unternehmen an der Spitze der Lebensmitteltechnologie

Toronto, Ontario, 30. Mai 2024 / IRW-Press / CULT Food Science Corp. ("CULT" oder das "Unternehmen") (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN00), eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten, freut sich, die jüngsten und für die Aktionäre wertsteigernden Fortschritte seines globalen Beteiligungsportfolios zu präsentieren. CULT hat in 19 innovative und führende Unternehmen im Bereich der zellulären Landwirtschaft investiert, darunter unter anderem: Opalia Foods, Eat Just, California Cultured und Melibio.

Wichtigste Höhepunkte

- CULT Food Science hat mehr als 3,5 Mio. $ in ein globales Portfolio von 19 Start-ups im Bereich zelluläre Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch investiert.

- Die behördlichen Genehmigungen in den USA, Singapur und Israel sind ein entscheidender Moment für die Industrie des im Labor gezüchteten Fleisches und der zellulären Landwirtschaft.

- CULT Food Science geht davon aus, dass der Wert des Portfolios mit dem Wachstum der zellulären Landwirtschaft zunehmen wird und dass es einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre schaffen und Zugang zu künftigem, nicht verwässerndem Kapital erhalten kann, wenn die Portfoliounternehmen auf einen Exit hinarbeiten.

Melibio von Fast Company zu einem der innovativsten Unternehmen 2024 ernannt

Melibio erhält weiterhin Anerkennung für seine bahnbrechende Arbeit und wurde von Fast Company zu einem der innovativsten Unternehmen des Jahres 2024 ernannt. Kürzlich sicherte sich Melibio eine wichtige Vertriebspartnerschaft für seinen pflanzlichen Honig mit ALDI in Österreich und der Schweiz im Wert von 10 Millionen $. Der pflanzliche Honig wird unter ALDIs eigenen Marken vertrieben und soll 75.000 Geschäfte in ganz Europa erreichen. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Melibio für nachhaltige Lebensmittelinnovationen und seinen Wettbewerbsvorteil in der sich schnell entwickelnden Landschaft der Lebensmitteltechnologie.

California Cultured schließt Partnerschaft mit Japans größtem Schokoladenhersteller Meiji

California Cultured ist eine 10-jährige Partnerschaft mit dem japanischen Schokoladenriesen Meiji eingegangen, in deren Rahmen das Flavanol-Kakaopulver des Unternehmens in verschiedene von Meiji vertriebene verpackte Produkte verwendet werden wird. Zartbitterschokolade verursacht nach Rindfleisch die meisten Treibhausgasemissionen unter Lebensmitteln, und die Schokoladenindustrie trägt seit langem zur massiven Abholzung von Wäldern und zu Menschenrechtsverletzungen bei. California Cultured hat eine nachhaltige Lösung entwickelt. Das Unternehmen stellt Kakao in Fermentationsbehältern her - ein klimaresistenter Ansatz, der auch die Probleme der Entwaldung und der Ausbeutung von Arbeitskräften angeht.

GOOD Meat sichert sich die weltweit erste Listung im Einzelhandel für zellbasiertes Fleisch

Good Meat, die Tochtergesellschaft von Eat Just für im Labor gezüchtetes Fleisch, hat sich die weltweit erste Einzelhandelslistung für zellbasiertes Fleisch gesichert. Das zellkultivierte Hühnerfleisch von Good Meat, das unter der Marke Good Meat 3 vertrieben wird, wird bei Huber's Butchery in Singapur zum Verkauf angeboten werden. Dies ist das erste Mal, dass Kunden zellbasiertes Fleisch kaufen und zum Kochen mit nach Hause nehmen können.

UMAMI Bioworks und Shiok Meats fusionieren, um die Vermarktung von kultivierten Meeresfrüchten voranzutreiben

UMAMI Bioworks und Shiok Meats, zwei bahnbrechende Unternehmen im Bereich der kultivierten Meeresfrüchte, haben sich zu einem konsolidierten Konzern zusammengeschlossen, der kultivierte Meeresfrüchte zur Marktreife führen soll. Diese strategische Fusion, die ein pionierhaftes Unterfangen im Bereich der kultivierten Meeresfrüchte darstellt, vereint die hochmodernen Produktionstechnologien von UMAMI Bioworks mit der bahnbrechenden Forschung von Shiok Meats auf dem Gebiet der Zellkultivierung von Krustentieren.

Durch die Synergie ihrer jeweiligen Kompetenzen verspricht sich der fusionierte Konzern eine Optimierung der Markteinführungseffizienz, eine Erweiterung der kommerziellen Möglichkeiten und eine Beschleunigung der behördlichen Genehmigungen für die Markteinführung von Produkten auf Basis kultivierter Meeresfrüchte. Diese gemeinsame Anstrengung verspricht nicht nur die regionale kulinarische Landschaft zu revolutionieren, sondern stellt auch eine nachhaltige Alternative zu konventionellen industriellen Fischerei- und Aquakulturpraktiken dar.

Unter der Leitung von Mihir Pershad, dem CEO von UMAMI Bioworks, ist das neu geschaffene Unternehmen bereit, eine Vorreiterrolle bei der Umgestaltung der Industrie der kultivierten Meeresfrüchte zu übernehmen.

Opalia sichert sich 2 Millionen CAD zur Beschleunigung der Entwicklung einer tierfreien Milchtechnologie

Opalia, ein in Montreal ansässiges Startup, das Pionierarbeit bei der Entwicklung von echter Milch ohne Kühe durch die Kultivierung von Rinder-Brustdrüsenzellen leistet, konnte sich Kapital in Höhe von 2 Millionen CAD$ sichern. Diese Finanzspritze wird die zügige Entwicklung des ersten Produkts des Unternehmens vorantreiben. Mit seinem bahnbrechenden und umweltfreundlichen Ansatz zur Milchproduktion ist Opalia einzigartig positioniert, um sich eine eigene bedeutende Nische auf dem Milchmarkt zu schaffen. Durch die Nutzung von Brustdrüsenzellen anstelle traditioneller tierischer Methoden ist Opalia gerüstet, die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Milchalternativen zu befriedigen, ohne dabei Kompromisse bei Geschmack, Funktionalität oder Nährwert einzugehen.

Unicorn Biotechnologies bringt neue Zelllinien auf den Markt, meldet Patente an und erhält Fördergelder

Unicorn Biotechnologies, ein innovativer Marktführer im Bereich automatisierter, zuverlässiger und skalierbarer Lösungen für die biotechnologische Herstellung (Biomanufacturing) im Dienste der Gesundheit von Mensch und Planet, hat bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung der Kulturfleischindustrie gemacht. Über seine Tochtergesellschaft Dragon Bio hat Unicorn Biotechnologies fünf maßgeschneiderte Zelllinien für die Kulturfleischindustrie auf den Markt gebracht, die die Entwicklung von nachhaltigen Fleischalternativen erleichtern sollen.

Unicorn Biotechnologies stellt sein Engagement für Innovationen durch die Anmeldung von drei Patenten unter Beweis, die die Bekenntnis für Fortschritt in der Biotechnologie unterstreichen. Darüber hinaus wurden die außergewöhnlichen Leistungen des Unternehmens durch den Erhalt von Fördergeldern in Höhe von über 1 Million $ anerkannt, was seine Position als Vorreiter im Bereich der Biotechnologie weiter bestätigt.

Möglichkeiten der Zusammenarbeit

CULT Food Science nutzt weiterhin seine Beziehungen zu den Portfoliounternehmen, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu identifizieren und zu verfolgen. Durch die Förderung von synergetischen Partnerschaften zwischen den verschiedenen Unternehmen will CULT Food Science Innovationen anregen, die Marktdurchdringung forcieren und ein nachhaltiges Wachstum im Ökosystem der Lebensmittelwissenschaften fördern.

Stellungnahme des Managements

"Wir sind begeistert von den außergewöhnlichen Fortschritten unserer Portfoliounternehmen und den Investitionen im gesamten Ökosystem der zellulären Landwirtschaft. Wir verfügen über ein breit gefächertes, diversifiziertes Portfolio mit einem Engagement in der alternativen Protein-, Milch- und Nahrungsmittelproduktion, die keine Massentierhaltung erfordert. Wir sind davon überzeugt, dass wir uns aufgrund der kontinuierlichen behördlichen Genehmigungen und der kurzfristigen Vermarktungsmöglichkeiten in einer einzigartigen Position befinden, um von unseren frühen Investitionen in viele dieser potenzialreichen Unternehmen zu profitieren. Der Bereich zelluläre Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch steht kurz vor dem Durchbruch, und wir freuen uns, dass wir an einigen der vielversprechendsten Unternehmen der Lebensmitteltechnologie beteiligt sind", so Mitchell Scott, CEO von CULT Food Science.

Über CULT Food Science

CULT Food Science ist eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten. Das solide Portfolio von CULT mit Investitionen in innovative, von Risikokapitalgebern unterstützte Unternehmen im Bereich zellulären Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch verschafft Investoren einen breiten Zugang zur Zukunft der Lebensmittel. Unterstützt von einem Expertenteam mit umfassender Erfahrung in der Lebensmitteltechnologie und der Markteinführung von Konsumgütern ist CULT bestrebt, sich an der Spitze der Lebensmittelrevolution zu etablieren.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter http://www.sedar.com/.

Für das Board of Directors des Unternehmens

CULT FOOD SCIENCE CORP.

"Mitchell Scott"

Mitchell Scott, Chief Executive Officer

Nähere Informationen über CULT Food Science Corp. erhalten Sie über:

Tel: + 1 (888) 733 - 8581

E-Mail: IR@CULTFoodScience.com

Web: CULTFoodScience.com

Twitter: @CULTFoodScience

Zukunftsgerichtete Informationen:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "glauben", "planen", "schätzen", "erwarten" und "beabsichtigen" bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten "kann", "könnte", "dürfte", "sollte" oder "wird", oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Angestellter oder Board-Mitglieder mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht auf unangemessene Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter sedar.com zu finden sind.

QUELLE: CULT Food Science Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76301Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76301&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2302663067Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18291843-cult-food-science-stellt-update-globalem-investitionsportfolio-bereit