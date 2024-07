DJ Volkswagen und Xpeng kooperieren bei Fahrzeugarchitektur

Von Sherry Qin

SINGAPUR (Dow Jones)--Volkswagen und der chinesische Elektrofahrzeug-Hersteller XPeng wollen in der Fahrzeugarchitektur von in China produzierten Autos enger zusammenarbeiten. Eine entsprechende Vereinbarung (Master Agreement) sei nun getroffen worden, wie beide Unternehmen mitteilten. Die Gespräche dazu waren am 17. April angekündigt worden.

Beide Unternehmen wollen gemeinsam eine elektrische/elektronische (E/E) Architektur für Autos entwickeln und haben dafür in China Projektzentren in Guangzhou und Hefei eingerichtet, teilte XPeng am Montagmorgen mit. Das erste Auto, das mit der gemeinsam entwickelten Architektur ausgestattet ist, soll innerhalb von etwa 24 Monaten in Produktion gehen. Ab 2026 sollen dann alle vollelektrischen in China hergestellten Fahrzeuge der Marke Volkswagen mit der E/E-Architektur ausgerüstet sein.

Darüber hinaus wollen beide Unternehmen Möglichkeiten für die weitere Zusammenarbeit bei der gemeinsam entwickelten E/E-Architektur prüfen.

Die beiden Autohersteller hatten bereits vor mehreren Monaten eine Vereinbarung über eine Zusammenarbeit in den Bereichen Software und Beschaffung unterzeichnet, um die Entwicklung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen.

Im vergangenen Juli investierte Volkswagen 700 Millionen Dollar, um eine Beteiligung von fast 5 Prozent an XPeng zu übernehmen. Das Unternehmen erklärte, dass es plant, gemeinsam zwei neue Elektrofahrzeugmodelle unter der Marke Volkswagen für China - den größten Automarkt der Welt - zu entwickeln, deren Markteinführung für 2026 geplant ist.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2024 02:04 ET (06:04 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.