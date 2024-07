VW und Xpeng erweitern ihre Vereinbarung zur technischen Zusammenarbeit für eine E/E-Architektur. Diese soll ab 2026 nicht nur in die China-spezifische Elektroauto-Plattform CMP von VW integriert werden, sondern auch in alle Modelle der Marke VW auf Basis der globalen Plattform MEB für den chinesischen Markt. Als der ursprüngliche Deal im April geschlossen wurde, hieß es noch, dass die E/E-Architektur aus der Kooperation in die VW-Elektroautos auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...