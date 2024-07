Zürich - Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Montag etwas fester. Händler sprechen von einer Gegenbewegung nach der schwachen Vorwoche, in der der SMI 1,6 Prozent eingebüsst hatte. Im Fokus steht die US-Politik. US-Präsident Joe Biden hat sich aus dem Rennen um die Präsidentenwahl zurückgezogen und seine Vizepräsidentin Kamala Harris als Nachfolgerin vorgeschlagen. Bidens Rückzug so kurz vor der Wahl sei eine dramatische Wende und verursache weiteres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...