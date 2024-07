Berlin - Nach Ansicht des Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Marcus Faber (FDP), hat Deutschland in den vergangenen Jahren zu wenig getan, um sich auf eine mögliche Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus einzustellen.



"Die Europäer müssen im Verteidigungsbereich mehr auf eigenen Beinen stehen", sagte er am Montag den Sendern RTL und ntv. Mit Blick auf Trump gibt Faber zu bedenken, man müsse abwarten, ob Trump seine Drohungen auch in die Tat umsetzen würde. Trotzdem müsse man sich darauf einstellen. "Der Aufbau solcher Fähigkeiten braucht aber Zeit." Und weiter: "Wir haben uns auf den Weg gemacht. Aber wir sind noch nicht am Ziel, wenn es um die europäische Sicherheit geht."