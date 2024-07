Bislang war es nicht der Monat des MSCI World. Der ETF sackte bereits um 3 Prozent ab und befindet sich in einem Abwärtstrend. Müssen Anleger sich jetzt Sorgen machen und sollten sie den ETF besser verkaufen? Warum der MSCI World ETF aktuell so fällt. Es hört sich immer unsympathisch an zu sagen: Wir haben es doch gesagt. Aber in diesem Fall ist es leider so. Bereits Anfang Juli veröffentlichten wir den Artikel: Böse Überraschung für MSCI World ETF? ...

