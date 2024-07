Nordex erweitert das Portfolio an Windenergie-Anlagen um die angekündigte US-Turbinenvariante der Delta4000-Plattform. Dies sei "speziell auf die Anforderungen des US-Marktes zugeschnitten", so das Hamburger Unternehmen am Montag. Die US-Variante der Delta4000 wird mit einem Rotordurchmesser von 169 Metern und einer installierten ...

