Als in der letzten Handelswoche Gold Fahrt aufnahm und neue Rekorde jagte, schien der Weg vorgezeichnet. Einer Ausdehnung der Goldpreisrally in Richtung 2.700 US-Dollar stand nicht mehr sonderlich viel im Wege. Doch wie so oft an der Börse kommt es anders, als die Mehrheit denkt. Der Ausbruch stockte. Das Edelmetall drehte schließlich nach unten ab. Auch den Produzentenaktien wurde damit der Stecker gezogen; vorerst zumindest.Gold bricht erst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...