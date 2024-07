Die Nvidia-Aktie kann am Montag im vorbörslichen US-Handel deutlich zulegen. Rückenwind verleiht eine positive Einschätzung des Analystenhauses Piper Sandler. Analyst Harsh Kumar hob das Kursziel dabei an. Kumar hat sein Kursziel für die Nvidia-Aktie von 120 auf 140 Dollar erhöht, was einem potenziellen Anstieg von 19 Prozent entspricht. Die Einstufung beließ er auf "Overweight". Kumar führt seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...