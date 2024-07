Berlin - Bei der weltweiten Computerpanne am Freitag ist nach Angaben der Bundesregierung keine staatliche Behörde explizit betroffen gewesen. "Nach unserer Erkenntnis sind die von Crowdstrike und Microsoft angebotenen Maßnahmen zur Fehlerbehebung am Freitag angelaufen und, soweit wir das wissen oder sehen, auch überwiegend umgesetzt", sagte ein Regierungssprecher am Montag in Berlin.



Ein weiterer Sprecher ergänzte, dass im Bereich des Luftverkehrs auch die Systeme der Deutschen Flugsicherung nicht betroffen gewesen seien. Das liege daran, dass die besagte Software bei der DFS nicht eingesetzt werde. "Die Sicherheit am Himmel war zu jeder Zeit gewährleistet", so der Sprecher. Gerade der Verkehrsträger Luftfahrt sei für solche Fälle "optimal vorbereitet".



Rund um den Globus hatte es am Freitag wegen der Panne massive Ausfälle und Störungen in Flughäfen, Banken, Krankenhäusern und weiteren Branchen gegeben.