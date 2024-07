- Ungefährer Anstieg um 300 % sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Gesamteinnahmen, Erlösen aus Grundstücksverträgen und Zinsen* gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023.

- Die im Jahr 2022 erworbene Côté Royalty beginnt im zweiten Quartal 2024 mit den Zahlungen.

Vancouver, British Columbia - 22. Juli 2024 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/) (NYSE American: GROY) freut sich, starke Umsätze im zweiten Quartal 2024 sowie Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen* bekannt zu geben, die auf die Eckpfeiler-Royalties des Unternehmens, die jüngsten Royalty-Erwerbungen und sein einzigartiges Modell zur Generierung von Royalties zurückzuführen sind. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar.

Vorläufige Umsätze im zweiten Quartal 2024

Gold Royalty verzeichnete im zweiten Quartal 2024 vorläufige Gesamteinnahmen, Erlöse aus Landvereinbarungen und Zinsen* in Höhe von 2,2 Mio. $ (Einnahmen in Höhe von 1,8 Mio. $), was einem Anstieg von 298 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht und 947 Unzen Goldäquivalent ("GEOs")* entspricht. Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 verzeichnete das Unternehmen vorläufige Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen* in Höhe von 6,4 Mio. $ (Einnahmen in Höhe von 4,7 Mio. $), was einer Steigerung von 153 % gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2023 und 2.967 GEOs* entspricht.

Im zweiten Quartal 2024 verbuchte das Unternehmen die erste Royalty-Zahlung aus der Goldmine Côté von IAMGOLD und profitierte weiterhin von seinen bestehenden Cashflow-Royalties auf dem Projekt Borborema und den Minen Canadian Malartic, Cozamin und Borden. Das Modell des Unternehmens zur Generierung von Royalties brachte im Quartal 0,4 Mio. $ an Erlösen aus Grundstücks verträgen ein.

Wie bereits bekannt gegeben, rechnet das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte 2024 mit einem weiteren Umsatzwachstum aufgrund der starken Rohstoffpreise, dem erwarteten Hochfahren der kommerziellen Produktion bei Côté im dritten Quartal 2024 und dem Beginn der kommerziellen Produktion auf dem Projekt Vares im vierten Quartal 2024.

Das Unternehmen ist weiterhin auf dem besten Weg, seine zuvor bekannt gegebene aktualisierte Prognose für 2024 von etwa 6.500 bis 7.000 GEOs zu erfüllen, was etwa 13 bis 14 Mio. $ an prognostizierten Gesamteinnahmen, Erlösen aus Grundstücksverträgen und Zinsen entspricht.

Die vorstehende Prognose für 2024 basiert auf einem angenommenen Goldpreis von 2.000 $ pro Unze und einem Kupferpreis von 4,25 $ pro Pfund sowie auf öffentlichen Prognosen, erwarteten Entwicklungszeiträumen und anderen Offenlegungen der Eigentümer und Betreiber der Liegenschaften, die unseren Beteiligungen zugrunde liegen, sowie auf unserer Einschätzung derselben.

* GEOs insgesamt und Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Siehe "Nicht-IFRS-Kennzahlen" unten.

Ergebnisse des zweiten Quartals 2024 und Webcast-Details

Gold Royalty wird seine vierteljährlichen Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei und sechs Monate, die am 30. Juni 2024 endeten, am Dienstag, den 13. August 2024, nach Börsenschluss veröffentlichen.

Am Mittwoch, den 14. August 2024, wird ab 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT/17:00 Uhr MESZ) ein Webcast für Investoren stattfinden, um diese Ergebnisse zu besprechen. Das Management wird interessierten Stakeholdern ein Update zu den Quartalsergebnissen des Unternehmens bereitstellen, einschließlich der wichtigsten Katalysatoren, die kürzlich für die den Royalties des Unternehmens zugrunde liegenden Vermögenswerte bekannt gegeben wurden. Im Anschluss an die Präsentation werden die Teilnehmer die Möglichkeit haben, Fragen an das Management zu stellen.

Um sich für den Webcast für Investoren zu registrieren, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: https://www.bigmarker.com/vid-conferences/GROY-Q2-Results

Eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation auf der Website von Gold Royalty verfügbar sein.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold fokussiertes Royalty-Unternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, in qualitativ hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Royalties und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erzielen. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty umfasst derzeit in erster Linie Net-Smelter-Return-Royalties auf Goldliegenschaften in Nord-, Mittel- und Südamerika.

Gold Royalty Corp. Kontakt

Peter Behncke

Director, Corporate Development & Investor Relations

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über: geschätzte zukünftige Gesamt-GEOs und Gesamteinnahmen und Erlöse aus Grundstücksverträgen; Erwartungen hinsichtlich des Betriebs und/oder der Entwicklung der Projekte, die den Royalty-Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, einschließlich der Schätzungen der Betreiber dieser Projekte; Erwartungen hinsichtlich des Wachstums des Unternehmens; und Aussagen über die Pläne und Strategien des Unternehmens. Solche Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "antizipieren" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich Annahmen des Managements hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben der Betreiber der Projekte, die den Projekten des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die veröffentlichten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Akquisitionen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Unfähigkeit der Liegenschaftsbetreiber, die den Royalty-Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die für diese Liegenschaften vorgeschlagenen Pläne umzusetzen oder die geplanten Entwicklungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken in Bezug auf die Betreiber der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs solcher Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, betrieblichen oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, dem Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, der Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne umzusetzen, und anderen Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 20-F für das Jahr, das am 30. Dezember 2023 endete, und in seinen anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Wir haben in diesem Dokument bestimmte Leistungskennzahlen aufgenommen, darunter: (i) Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen und (ii) GEOs, die jeweils Nicht-IFRS-Kennzahlen sind. Die Darstellung solcher Nicht-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Non-IFRS-Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die von IFRS vorgeschrieben ist, und andere Unternehmen können diese Kennzahlen anders berechnen.

Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsabstimmungen

Die Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen werden durch Addition der Erlöse aus Grundstücksverträgen, die mit den Mineralliegenschaften verrechnet werden, und der Zinsen für das goldgebundene Darlehen ermittelt. Das Unternehmen hat diese Informationen aufgenommen, da das Management der Ansicht ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen nutzen, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Royalty-Unternehmen in der Edelmetall-Bergbauindustrie zu bewerten. Nachfolgend finden Sie eine Abstimmung unserer Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen zu den Gesamteinnahmen für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 bzw. 2023:

Für die drei Monate mit Ende 30. Juni Für die sechs Monate mit Ende 30. Juni 2024 2023 2024 2023 (in Tausend Dollar) ($) ($) ($) ($) Royalty 943 399 2.005 633 Vorgezogene Mindest-Royalty und Vorproduktions-Royalty 613 25 1.443 356 Erlöse aus Grundstücksverträgen 401 133 2.453 1.538 Darlehenszinsen 258 - 499 - Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen 2.215 557 6.400 2.527 Erlöse aus Grundstücksverträgen, die auf Mineralliegenschaften angerechnet werden (163) (89) (1.213) (1.292) Darlehenszinsen (258) - (499) - Einnahmen 1.794 468 4.688 1.235

GEOs

Die Gesamt-GEOs werden ermittelt, indem die Gesamteinnahmen, die Erlöse aus den Grundstücksverträgen und die Zinsen durch die durchschnittlichen Goldpreise für das jeweilige Quartal geteilt werden:

(in Tausend Dollar, außer durchschnittlicher Goldpreis/Unze und GEOs) Durchschnittlicher Goldpreis/Unze Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen GEOs Für drei Monate mit Ende 30. Juni 2024 2.338 2.215 947 Für drei Monate mit Ende 30. Juni 2023 1.978 557 282 Für sechs Monate mit Ende 30. Juni 2024 2.157 6.400 2.967 Für sechs Monate mit Ende 30. Juni 2023 1.908 2.527 1.324

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76312Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76312&tr=1



