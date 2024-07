Nahtlose Dateifreigabe für iManage- und Philips SpeechLive-Nutzer

Speech Processing Solutions, der weltweit führende Anbieter von KI-gestützten professionellen Diktierlösungen, die unter der Marke Philips vertrieben werden, freut sich, eine Partnerschaft mit iManage bekannt zu geben, einer marktführenden Dokumenten- und E-Mail-Management-Lösung für juristische Fachkräfte. Diese Integration verbessert nicht nur die Arbeitsprozesse, sondern auch das allgemeine Kundenerlebnis für die Nutzer beider Plattformen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240722050526/de/

Speech Processing Solutions und iManage: Integration zur Verbesserung des Dokumentations-Prozesses für Juristen (Graphic: Business Wire)

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit iManage, da wir die gemeinsame Vision teilen, die Effizienz der Benutzer und die Rentabilität zu steigern, als auch die täglichen Arbeitsabläufe zu vereinfachen. Diese Partnerschaft reduziert den Verwaltungsaufwand erheblich und ermöglicht es den Fachleuten, sich auf ihre Kernaufgaben wie Kundenbetreuung und Abrechnung zu konzentrieren", sagte Dr. Thomas Brauner, CEO von Speech Processing Solutions.

Nahtlose Integration verbessert den Dokumentationsprozess

Die Integration zwischen Philips SpeechLive und iManage wird durch eine robuste und einfach zu implementierende API-Verbindung unterstützt. Auf diese Weise können iManage-Nutzer ihre Audiodateien, Transkriptionen und Anhänge nahtlos direkt von ihrem Philips SpeechLive-Konto mit dem Dokumentenmanagementsystem synchronisieren. Die Verbindung erfordert nur eine einmalige Aktivierung durch einen Administrator sowohl in Philips SpeechLive als auch in iManage. Nach der Aktivierung wird eine iManage-Schaltfläche angezeigt, mit der Benutzer Dateien aus jedem Diktatstatus synchronisieren können, unabhängig davon, ob sie abgeschlossen oder in Bearbeitung sind, was eine nahtlose Workflow-Integration ermöglicht.

Benutzer können Ordner in iManage manuell auswählen, um sicherzustellen, dass die Dateien korrekt in den richtigen Fallordnern abgelegt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle relevanten Dokumente, die sich auf jeden Kunden beziehen, an einem zentralen Ort leicht zu finden sind.

Synergien nutzen

"Diese Integration ermöglicht es Juristen, effizienter auf Kundendokumente und Geschäftsressourcen zuzugreifen, sie zu teilen und zu nutzen. Die Verbindung unserer beiden Lösungen ermöglicht es den Nutzern, die Vorteile beider Plattformen zu optimieren", sagt Dean Leung, EVP of Digital Enablement and Communities bei iManage.

Um mehr über Philips SpeechLive APIs und Integrationslösungen zu erfahren, besuchen Sie: https://www.speechlive.com/api

Über Speech Processing Solutions (SPS):

Speech Processing Solutions (SPS), der weltweit führende Anbieter von professionellen KI-gestützten Diktierlösungen, ist in 50+ Ländern aktiv, hat über 4 Millionen Nutzer und ein weltweites Netzwerk von 1.000+ Partnern. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet branchenführende Diktier- und Transkriptionslösungen, automatisierte Dokumentations-Workflows mit Spracherkennung sowie preisgekrönte Diktiergeräte, die unter der Marke Philips vertrieben werden. Die Mission von SPS ist es, jeden Benutzer in die Lage zu versetzen, produktiver zu sein, indem seine Arbeit mit intelligenten, sprachbasierten Lösungen vereinfacht wird. SPS hat seinen Hauptsitz in Wien, Österreich, und verfügt über regionale Niederlassungen in Australien, Kanada, Belgien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten.

Folgen Sie uns:

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/speech-processing-solutions

YouTube: http://www.youtube.com/philipsdictation

Facebook: https://www.facebook.com/philipsdictation

Instagram: https://www.instagram.com/philips_dictation/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240722050526/de/

Contacts:

Speech Processing Solutions

Claudia Schügerl

Global Marketing Director

E-Mail: claudia.schuegerl@speech.com

Websites: www.philips.com/dictation www.speechlive.com