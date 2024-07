Es war bislang nicht das Jahr für die Bayer-Aktie oder die Infineon-Aktie. Doch mit einem möglichen Favoriten-Wechsel an den Börsen werden solche deutschen Loser-Aktien plötzlich spannender. Ist das der Turnaround bei Bayer und Infineon, auf den Anleger warten? Zwar befindet sich die Infineon-Aktie seit Jahresbeginn nur 10 Prozent im Minus. Doch schaut man sich dazu den DAX an, der mit 10 Prozent im Plus notiert, so haben Infineon-Anleger bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...