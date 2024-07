Zürich - Im Vergleich zu Europa ist die finanzielle Situation bei Schweizer Firmen stabil. Aber auch hierzulande haben die Restrukturierungsaktivitäten der Unternehmen in den vergangen Monaten zugenommen. 2023 ist die Zahl der Schweizer Firmen, die sich in einer finanzieller Notlage befinden, auf 5,2 von 6,1 Prozent gesunken, teilte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Alvarez & Marsal (A&M) am Montag in einer Studie mit. Dazu zählen Unternehmen, ...

