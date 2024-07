Google scheint sich mit der Pixel-9-Familie auf einen Angriff auf Apples iPhone vorzubereiten. Die nächste Generation kommt früher als das iPhone 16, hat ein neues Design und mehr KI-Funktionen. Was bekannt ist. In den letzen Jahren hatte Google seine Pixel-Smartphones stets im Oktober vorgestellt. Das ändert sich 2024: Bereits am 13. August werden die neuen Geräte das Licht der Welt erblicken. Damit zeigt der Hersteller die nächste Smartphone-Generation ...

