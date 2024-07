Mladá Boleslav/Nizza (ots) -› Tadej Pogacar gewinnt die 111. Ausgabe des weltberühmten Radrennens und erhält die von Škoda Design kreierte Kristalltrophäe› Škoda Auto Vorstandsvorsitzender Klaus Zellmer übergab den grünen Kristallpokal an den Sieger der Punktewertung Biniam Girmay› Maskierter Škoda Elroq feierte auf der finalen Etappe sein Publikumsdebüt: Weltpremiere des batterieelektrischen Kompakt-SUV der Marke folgt im Herbst› Škoda Auto ist seit 21 Jahren offizieller Hauptsponsor der Tour de France und hat die Partnerschaft bis mindestens 2028 verlängertEin getarnter Škoda Elroq hat die Radsportelite beim finalen Zeitfahren der 111. Tour de France begleitet. Das neueste batterieelektrische Modell der Marke feiert im Herbst seine Weltpremiere. Tour-Gesamtsieger Tadej Pogacar wurde mit der von Škoda Design kreierten Kristallglastrophäe ausgezeichnet. Die grüne Trophäe für den Gewinner der Punktewertung hat Škoda Auto Vorstandsvorsitzender Klaus Zellmer an Biniam Girmay übergeben. Der Autohersteller unterstützt die Tour de France bereits seit 21 Jahren. Im Rahmen dieser bis 2028 verlängerten Partnerschaft stellt Škoda unter anderem eine offizielle Fahrzeugflotte bereit. Aktuell tritt Škoda Auto bei 20 Radsport-Highlights als Sponsor auf. Seit 2022 zum Beispiel auch bei der Tour de France Femmes avec Zwift.Klaus Zellmer, Škoda Auto Vorstandsvorsitzender, sagt: "Die Schlussphase war noch einmal extrem spannend und es macht mich stolz, dass Škoda Auto zum 21. Mal in Folge als Hauptsponsor der Tour de France dabei war. Ich gratuliere allen Athleten, die über fast 3.500 Kilometer ihr Bestes gegeben haben. Es war uns eine Ehre, die Teams und auch den Tour-Direktor mit unserer Flotte zu begleiten und Teil der Preisverleihung zu sein. Besonders vor dem Hintergrund unserer eigenen Radsporttradition wollen wir Radfahrer auf der ganzen Welt inspirieren, indem wir die Tour de France, die Arbeit des A.S.O. und die Tour de France Femmes avec Zwift unterstützen."Überraschung auf der finalen Etappe: Getarnter Škoda Elroq gibt PublikumsdebütAls langjähriger Hauptsponsor hat Škoda Auto die Organisatoren in diesem Jahr mit 205 Fahrzeugen, darunter auch die Red Cars für Rennleiter Christian Prudhomme, ausgestattet. Der Tour-Direktor führte das Elitefeld in diesem Jahr in einem rein elektrischen Enyaq und dem neuen Superb Combi iV mit Plug-in-Hybridantrieb an (Superb Combi iV 1,5 TSI DSG PHEV 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,2 - 0,6 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 14,6 - 20,9 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 4,6 - 6,3 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 5 - 14 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B - B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): C - E). Für die letzte Etappe hatte Škoda eine Überraschung parat: Das neueste batterieelektrische Modell der Marke, der Škoda Elroq, gab im Tarnoutfit seinen ersten öffentlichen Auftritt. Mit seinem unverwechselbaren Look setzt das Kompakt-SUV als erstes Škoda Modell die neue Designsprache Modern Solid um. Sie entwickelt das Exterieurdesign des gesamten Portfolios weiter. Die offizielle Weltpremiere findet im Herbst statt. Daher zeigte sich das Begleitfahrzeug während der finalen Etappe noch getarnt. Bislang hatten nur wenige Journalisten bei ersten Presseterminen die Möglichkeit, die Modellneuheit live zu sehen und zu testen.Škoda und die Tour de France - Partner seit 21 JahrenŠkoda Auto unterstützt die größte Radsportveranstaltung der Welt seit 2004 durchgehend als offizieller Hauptsponsor und Fahrzeugpartner. Bereits zum 14. Mal kreiert das Škoda Design Team die aus Kristallglas gefertigten Pokale für den Gesamtsieger, den Gewinner der Punktewertung, den besten Bergfahrer und den bestplatzierten Jungprofi der Tour de France. Die einzigartige Siegertrophäe ist 60 Zentimeter hoch und wiegt fünf Kilogramm. Seit zehn Jahren tritt der tschechische Automobilhersteller zudem als Sponsor des Grünen Trikots für den Führenden der Punktewertung auf.Spitzenradsport unter Škoda SchirmherrschaftUnlängst verlängerte der tschechische Automobilhersteller seine Partnerschaft mit der Tour de France-Organisation A.S.O. (https://www.skoda-media.de/press/detail/4270/). Insgesamt unterstützt die Marke 20 internationale Profi- und Amateurrennen sowie zahlreiche nationale und internationale Breitensport-Veranstaltungen. Hierzu zählt auch die tschechische Etappe des Amateurrennens L'Étape du Tour de France. Auch der Tour de France Femmes avec Zwift steht Škoda seit 2022 als Partner zur Seite. Die Frankreich-Rundfahrt der Frauen beginnt dieses Jahr am 12. August in Rotterdam und endet nach acht Etappen am 18. August in Alpe d'Huez.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5828500