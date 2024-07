Frankfurt - Der Kurs des Dollar hat sich am Montag nach den politischen Entwicklungen in den USA nur wenig bewegt. Das Währungspaar EUR/USD wurde am Nachmittag bei 1,0880 gehandelt und damit praktisch auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Auch zum Franken bewegt sich der Greenback mit zuletzt 0,8894 in praktisch auf demselben Niveau wie am Freitag. Auch das Währungspaar EUR/CHF zeigt sich bei 0,9676 kaum verändert zum späten Freitagskurs (0,9673). ...

