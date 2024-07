Köln - Die CDU plant vor der Bundestagswahl im kommenden Jahr, ihren Bundesparteitag in Köln abzuhalten. Wie die "Rheinische Post" (Dienstagausgaben) berichtet, soll der Konvent am 13. und 14. Juni in der NRW-Metropole stattfinden.



Wie die Zeitung weiter berichtet, verständigte sich das CDU-Präsidium darauf, Ort und Termin dem Bundesvorstand der Partei vorzuschlagen. Das Gremium muss nun noch zustimmen.



CDU und CSU planen, nach den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September ihren Kanzlerkandidaten zu benennen. Im nächsten Jahr findet dann die Bundestagswahl statt.