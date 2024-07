Frankfurt/Main - Zum Wochenstart hat der Dax deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 18.407 Punkten berechnet, ein sattes Plus in Höhe von 1,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Die größten Gewinne gab es bei Bayer, Infineon und der Deutschen Bank. Die größten Verluste gab es entgegen dem Trend bei Sartorius, Merck und Siemens Health."Der Aktienmarkt nimmt den Rückzug des amtierenden Präsidenten aus dem Wahlkampf zunächst einmal gelassen auf und kann sich von dem deutlichen Rücksetzer in der vergangenen Woche erholen", sagte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Martkets. "Das Plus bei den Technologieaktien in New York schiebt auch den Deutschen Aktienindex an und sorgt dafür, dass das Pendel innerhalb der Schaukelbörse in Frankfurt heute zur Abwechslung mal wieder nach oben ausschlägt. Dass daraus allerdings der nächste Anlauf auf das Allzeithoch erwächst, ist in der Sommerpause eher unwahrscheinlich."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0883 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9189 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 82,37 US-Dollar, das waren 26 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.