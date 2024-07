Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -Ethara hat angekündigt, dass die globale Hip-Hop-Ikone Eminem bei der 16. Ausgabe des FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX auftreten wird. Als Headliner des 2024 Yasalam After-Race-Konzerts am Samstag, den 7. Dezember, wird der Künstler internationale Reisende begeistern, die sich auf ihren Winterurlaub in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate vorbereiten, und den Inhabern eines Tickets für den Abu Dhabi GP eine Welt voller Möglichkeiten bieten.Eminem hat 15 GRAMMY® Awards und einen Academy Award® gewonnen. Sein 2010 erschienenes Album Recovery war das erste Album, das in den USA digital mit Platin ausgezeichnet wurde. Im März 2021 erschien sein Greatest Hits-Album "Curtain Call: The Hits" war das erste Hip-Hop-Album, das sich ein ganzes Jahrzehnt lang in den Top 200 der Billboard-Albencharts hielt. Sein neuestes Album "The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)" wurde am 12. Juli 2024 veröffentlicht und befindet sich derzeit in den Top 10 der Rhythmic Radio Charts. Die erste Single des Albums, "Houdini", festigte seinen Einfluss auf Musik und Popkultur. Der Song war sofort ein weltweiter Erfolg und stieg auf Platz 1 der Billboard Global 200 und der Streaming Songs Charts ein, während er auf Platz 2 der Hot 100 einstieg. Der Song befindet sich derzeit in den Top 20 der Spotify Global- und US-Charts, der Apple Music Global-Charts sowie der Top 40- und Rhythmic-Radio-Charts.Die US-amerikanische Pop-Rock-Band Maroon 5 und die britische Rockgruppe Muse werden gemeinsam mit dem legendären Rapper im Etihad Park bei den Yasalam After-Race-Konzerten 2024 auftreten.Das auf der pulsierenden Insel Yas gelegene Sport- und Unterhaltungsfestival - mit einer herrlichen Bucht, einem Yachthafen und einem Strand - verzeichnete bei der Ausgabe 2023 rekordverdächtige Besucherzahlen: Mehr als 170.000 Fans besuchten den Yas Marina Circuit und den Etihad Park während des Rennwochenendes. Auch die internationale Fangemeinde des Abu Dhabi GP wächst von Jahr zu Jahr: 65 % der Gäste des letzten Jahres kamen von außerhalb der VAE.Als Reiseziel bietet Abu Dhabi mit seiner natürlichen Schönheit, seinem einzigartigen Erbe und seinen Traditionen sowie seinen Kunst- und Unterhaltungsveranstaltungen von Weltrang den Besuchern beispiellose Erlebnisse. Abu Dhabis ganzjähriger Sonnenschein, riesige Wüstendünen, weiße Sandstrände und das klare Wasser des Arabischen Golfs bieten für jeden Reisenden etwas.Yas Island ist ein blühendes Zentrum der Aktivität, mit 34 Millionen Besuchern allein im Jahr 2023 - ein Anstieg von 38 % im Vergleich zu 2022. Yas Island ist jedoch viel mehr als nur ein Reiseziel: 44 Hotels, über 50 Restaurants und vier Themenparks sowie einige herrliche Golfplätze mit atemberaubendem Blick auf den Arabischen Golf, wie Yas Links. Außerdem gibt es mehrere Bauprojekte, darunter das 560 Meter lange Strandprojekt Yas Bay Beach.Fans, die ein Ticket für den Renntag haben, können nach einem spannenden Rennabend in den Etihad Park gehen, um die Yasalam After-Race-Konzerte zu genießen. Inhaber eines Drei-Tages-Passes können vier Abende lang Unterhaltung erleben, während Inhaber von Tages- und Zwei-Tages-Pässen entsprechend ihrer Eintrittskarte für den Renntag Zugang zu den Veranstaltungen haben.Mit dem Abu Dhabi GP-Ticket haben Sie einen Tag lang freien Eintritt in den Louvre Abu Dhabi, Qasr Al Watan und einen der unglaublichen Abenteuerparks auf Yas Island: Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld Abu Dhabi, Warner Bros. World Abu Dhabi, und SeaWorld Abu Dhabi. Fans können ihr AbuDhabiGP-Ticket zwischen Mittwoch, dem 4. Dezember, und Montag, dem 9. Dezember, am Eingang des Freizeitparks vorzeigen und so eine unvergleichliche Winterpause unter der Sonne erleben.Fans können sich ihren Platz bei der größten Sport- und Unterhaltungsveranstaltung der Region sichern unter: www.abudhabigp.comMedienkontakt:Ziwar Nakhesh,ziwarnakhesh@sevenmedia.ae, +97144581825Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2464523/Eminem_Yasalam_After_Race_Concerts.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2464524/AbuDhabiGP_2023_weekend.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ein-winterausflug-in-die-hauptstadt-der-uae-eroffnet-eine-welt-voller-moglichkeiten-denn-ethara-hat-den-legendaren-rapper-eminem-in-das-staraufgebot-der-abudhabigp-2024-yasalam-after-race-concerts-aufgenommen-302202864.htmlOriginal-Content von: Ethara, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172270/5828527