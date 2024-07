Galenica AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Medienmitteilung Galenica hat heute bei der Niederländischen Behörde für Finanzmärkte (AFM) eine Beteiligungsquote von 10% an Redcare Pharmacy N.V. gemeldet. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen Galenica und Redcare Pharmacy mit der Gründung des Joint Ventures Mediservice hält Galenica seit Mai 2023 eine Beteiligung von 7.9% an Redcare Pharmacy. Mit dem Ausbau der Beteiligung stärkt Galenica die Kooperation mit Redcare Pharmacy, die sich seit der Gründung der Partnerschaft positiv entwickelt hat. Galenica glaubt an die erfolgreiche Weiterentwicklung der führenden Online-Apotheke in Europa und beabsichtigt, die Beteiligung an Redcare Pharmacy langfristig zu halten. Dank der Erhöhung der Beteiligungsquote auf über 10% kann Galenica künftig von steuerfreien Dividendenerträgen und Kapitalgewinnen profitieren. Eine weitere Erhöhung der Beteiligung ist nicht geplant. Nächste Termine 6. August 2024 Publikation Halbjahresergebnisse 2024 der Galenica Gruppe 24. Oktober 2024 Umsatz-Update der Galenica Gruppe 23. Januar 2025 Publikation Umsatz 2024 der Galenica Gruppe

Für ergänzende Auskünfte: Media Relations:

E-Mail: media@galenica.com

Tel. +41 58 852 85 17 Investor Relations:

E-Mail: investors@galenica.com

Tel. +41 58 852 85 31

Willkommen im Galenica-Netzwerk! Unsere Ambition ist, die Patienten- und Kundenbedürfnisse im Schweizer Gesundheitsmarkt nahtlos, leistungsstark und persönlich zu befriedigen. Dazu betreiben wir das Galenica-Netzwerk mit unseren über 20 Business Units, den stärksten Partnern im Schweizer Gesundheitsmarkt. So bieten wir vollständig integrierte Lösungen sowohl für Kunden und Patienten als auch für Apotheken, Drogerien, Arztpraxen, Spitäler, Alters- und Pflegeheime, Spitex und Home Care, Grossisten, Pharmaunternehmen, Krankenkassen und weitere Partner. Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorennummer 36'067'446). Zusätzliche Informationen über Galenica finden Sie auf www.galenica.com .



