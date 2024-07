Ismaning (ots) -Wir sogenannten Babyboomer - also alle ab einem Alter von 59 - sind nicht nur viele, sondern vor allem ein evolutionärer Fortschritt. Noch vor 100 Jahren lag die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern bei 56 und von Frauen bei 59 Jahren.[1] Mit 40 war man alt. Heute werden wir im Durchschnitt 80, und viele von uns noch deutlich älter. Wir sind die Best Ager, die Längerleber und stellen knapp 30 Prozent der Bevölkerung in Deutschland.[2] Die meisten von uns fühlen sich alles andere als alt, sondern sind voller Elan dabei, ihr Leben mit dem zu füllen, was bisher etwas zu kurz gekommen ist. Einen erheblichen Anteil an der Vitalität der geburtenstarken Jahrgänge hat natürlich die Gesundheit. Hier gilt es, achtsam zu sein. Denn so fit wir uns auch fühlen: Der Stoffwechsel verändert sich. Was wir jetzt besonders für unsere Fitness brauchen, sind ausreichend Mikronährstoffe - allen voran Magnesium. Es spricht viel dafür, mit einem hochwertigen Magnesium-Produkt (Magnesium Diasporal® 300 mg, Apotheke) für einen guten Magnesium-Spiegel zu sorgen.Erfahrung gepaart mit Innovationsgeist und Neugier aufs LebenFakt ist: Bei den Boomern kommen Lebenserfahrung, eine oft überdurchschnittliche Kaufkraft und der Wille, am Ende der Berufslaufbahn noch einmal richtig durchzustarten, zusammen. Unsere Generation hat viel gearbeitet. Männer wie Frauen, denn auch die Veränderung des klassischen Frauenbildes und der Geschlechterrolle gehören in unsere Zeit. Jetzt haben die meisten das Ende des Arbeitslebens im Blick und schmieden bereits Pläne für die Zeit danach. Ob es um das Ausprobieren möglicher Hobbys geht, mehr Qualitytime mit der Familie, langersehnte Reisen, sportliche Abenteuer: Das alles können wir unter der Voraussetzung, dass wir körperlich wie geistig fit bleiben. Nun kommt der unausweichliche Haken, denn ob wir wollen oder nicht: Unser Körper unterliegt biologischen und physiologischen Veränderungen. Mit zunehmendem Alter verlangsamen sich Zellregeneration und Stoffwechsel - und das spüren wir. Etwa in den Gelenken, einer doch häufigeren Anspannung und Müdigkeit oder auch Vergesslichkeit. Um dem entgegenzusteuern, ist es wichtig, konsequent auf den Gehalt von Vitaminen und Mineralstoffen in der Ernährung zu achten! Denn die werden von allen Organen jetzt mehr denn je gebraucht.Boomer sind oft zugleich die Generation MikronährstoffmangelAuch das ist typisch für uns Babyboomer: Wir sind im Überfluss an Lebensmitteln aufgewachsen, haben uns zwar um Kalorien und Fett Gedanken gemacht, aber nur selten über die enthaltenen Mikronährstoffe und die Anteile, die wir davon täglich benötigen. Durch nährstoffarme Böden und die Art von Produktion und Verarbeitung ist die Versorgung damit immer schwieriger geworden. Hinzu kommen sogenannte Nährstoffräuber, wozu bestimmte Medikamente wie Diuretika gehören. Auf die Mikronährstoffversorgung konsequent zu achten, ist daher ein ganz wichtiges Thema mit Blick auf den Erhalt der Körpervitalität. Wir müssen daran denken, dass viele Mikronährstoffe nicht vom Körper gebildet, aber für alle Organfunktionen gebraucht werden. Oben auf der Liste steht Magnesium. Der Mineralstoff ist unentbehrlich für alle Muskelfunktionen - damit auch das Herz -, Hauptbestandteil der Knochensubstanz und sprichwörtliche Hirnnahrung. Ohne ausreichend Magnesium schwächelt unser Körper gleich in mehreren Bereichen; Fitness und auch das Denkvermögen gehen zurück.Magnesium - Sparringspartner für Fitness 60plusLebensmittel mit einem hohen Magnesiumgehalt wie etwa Weizenkleie, Seezunge, Erbsen, verschiedene Kohl- und Beerensorten, Kürbiskerne, Cashew-, Erd- und Walnüsse in den täglichen Ernährungsplan einzubauen, ist eine gesunde Entscheidung. Allerdings ist es bei einem erhöhten Magnesiumbedarf selten möglich, dadurch zuverlässig den Tagesbedarf zu decken. Die sichere Empfehlung ist, täglich ein Magnesiumprodukt einzunehmen, das aufgrund seiner Zusammensetzung sowohl rasch als auch nachhaltig zu einem gesunden Magnesiumspiegel beiträgt, wie z. B. Magnesium-Diasporal® 300 mg. Das Express-Magnesium unterstützt schnell, stark und effektiv! Es ist das einzige freiverkäufliche Arzneimittel (Apotheke), das 300 mg Magnesium aus reinem Magnesiumcitrat enthält. Diese körperfreundliche organische Verbindung ist schnell aktiv und ein Garant dafür, dass dem Stoffwechsel ausreichend Magnesium zur Verfügung steht. Das vegane, lactose- und glutenfreie Trinkgranulat ist schnell löslich in Wasser, Tee oder Saft und schmeckt leicht nach Orange. Für mehr Informationen: www.diasporal.comFür alle Boomer mit ganz viel Plan: Achtet auf euren Magnesiumspiegel und haltet euch einfach fit fürs Leben![1] Entwicklung der Lebenserwartung in Deutschland | Statista (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/185394/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-nach-geschlecht/)[2] Statistisches Bundesamt