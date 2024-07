Wer in Zukunft die Sofortüberweisung via Klarna nutzen will, braucht mehr als nur die eigenen Banking-Zugangsdaten. Erforderlich ist dann auch ein Nutzerkonto beim Dienstleister. Durch dieses und seine Zwei-Faktor-Authentifizierung soll das Ganze aber sicherer ausfallen. Die Sofortüberweisung ist bei vielen Kund:innen in Deutschland weit verbreitet, das 2005 gegründete Unternehmen ist ja bekanntermaßen eine deutsche Gründung. Schon 2014 hat Klarna ...

Den vollständigen Artikel lesen ...