FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 5. August 2024





DIENSTAG, DEN 23. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen (Call 14.30 h)

06:00 FRA: Alstom, Q1-Umsatz

06:00 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Amadeus Fire, Q2-Zahlen

07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Randstad, Q2-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Compass Group, Q3-Umsatz

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q2-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q2-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen

16:30 CHE: Roche, ASRS Investor Event

17:45 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen

17:45 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q2-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Halbjahreszahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen

22:05 USA: Alphabet, Q2-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q3-Zahlen

22:30 USA: Tesla, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Dassault Aviation, Q2-Zahlen

USA: General Electric, Q2-Zahlen

USA: Danaher, Q2-Zahlen

USA: Paccar, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 7/24

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 6/24

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 6/24 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 7/24 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 7/24

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 6/24

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/24 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: «Media Tech Day» beim Automobilzulieferer Mahle, Stuttgart

18:00 DEU: Unternehmertag 2024 des Verband Unternehmer Baden-Württemberg e.V. Als Gäste werden Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Stefan Hartung (Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH) und weitere Vertreter aus Politik und Wirtschaft erwartet.

DEU: Gemeinsame Konferenz von EZB, Internationalem Währungsfonds und IWF Economic Review, Frankfurt

EUR: Informelles EU-Treffen der Justiz- und Innenminister - 2. und letzter Tag



MITTWOCH, DEN 24. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: SGS, Halbjahreszahlen

06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen

06:50 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen

07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Nexans, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Forvia, Q2-zahlen

07:30 NLD: KPN, Halbjahreszahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Porsche AG, Q2-Zahlen

08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q3-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen

09:00 GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen

09:30 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Flatexdegiro, Call zu den Q2-Zahlen

10:00 DEU: Südwest-Sparkassen, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Cherry, Hauptversammlung

12:30 USA: AT&T, Q2-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen

17:50 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen

22:05 USA: IBM, Q2-Zahlen

22:10 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop, Q3-Zahlen

FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz

ITA: Saipem, Halbjahreszahlen

LUX: Eurofins Sientific, Q2-Zahlen

USA: International Paper, Q2-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen

USA: General Dynamics, Q2-Zahlen

USA: Universal Music Group, Q2-Zahlen

USA: Align Technology, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 6/24

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 8/24

08:00 DEU: Die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor, Nürnberg 09:00 ESP: Erzeugerpreise 6/24

09:15 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 6/24 (vorläufig)

15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 6/24

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

EUR: Europäische Kommission legt voraussichtlich jährlichen Bericht zur Rechtsstaatlichkeit in der EU vor

HUN: Informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister 1. Tag, Budapest

USA: Israels Ministerpräsident hält Rede vor dem US-Kongress, Washington

DONNERSTAG, DEN 25. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

01:30 KOR: SK Hynix, Q2-Zahlen

06:00 CHE: Bucher, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Vailant, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Julius Bär, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen (14.00 h Call)

07:00 CHE: Roche, Halbjahreszahlen

07:00 BEL: UCB, Q2-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Stellantis Q2-Zahlen

07:30 DEU: Takkt, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Andritz, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Accor, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen

08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen

08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Vodafone, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: LPKF, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Audi, Absatz- und Finanzzahlen 1. Halbjahr, Ingolstadt 09:30 JPN: Nissan Motor, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahreszahlen (11.00 h Pk) 12:30 USA: Honeywell International, Q2-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q2-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q2-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Q2-Zahlen

14:00 USA: Dow, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen

17:50 ITA: Enel, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen

22:05 USA: Verisign Inc., Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Valeo, Halbjahreszahlen

FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen

NLD: Euronext, Halbjahreszahlen

USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen

USA: Juniper Networks, Q2-Zahlen

USA: Whirlpool, Q2-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q2-Zahlen

USA: Valero Energy, Q2-Zahlen

USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 5/24 08:00 SWE: Erzeugerpreise 6/24

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 7/24

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 7/24

10:00 EUR: Geldmenge M3 6/24

13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheidung

14:30 USA: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/24 (vorab)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/24 (vorab) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 BEL: Geschäftsklima 7/24



SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: BGH entscheidet über Anforderung an Werbung mit einer durchschnittlichen Sternebewertung, Karlsruhe

08:30 DEU: BGH-Entscheidung zur Erstattung von Verlusten bei unerlaubten Sportwetten erwartet, Karlsruhe

09:00 DEU: BGH verhandelt Urheberrechtsklage gegen Werbeblocker, Karlsruhe BRA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten, Rio de Janeiro

FREITAG, DEN 26. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen

06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: BB Biotech, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Vontobel, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Zehnder, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: BASF, Halbjahreszahlen (8.30 h Analystencall) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q2-Zahlen (9.00 h Analystencall, 10.00 h Pressecall) 07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen

07:15 DEU: Osram, Halbjahreszahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen

07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Hensoldt, Q2-Zahlen

07:30 ITA: EDF, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Traton, Q2-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen

08:00 SCO: Natwest, Halbjahreszahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: PSI Software, Hauptversammlung

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Eni, Halbjahreszahlen

PRT: EDP Renovaveis, Q2-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen

USA: 3M, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 7/24

07:00 JPN: Frühindikatoren 5/24 (endgültig)

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 7/24

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q2/24

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 6/24

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/24

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 7/24

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 6/24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/24 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Pk zur Konjunkturumfrage des Wirtschaftsverbands Industrieller Unternehmen Baden, Waldkirch

19:00 DEU: Diskussionsveranstaltung der «Zeit» mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Hamburg

HUN: Informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister 2. Tag, Budapest



MONTAG, DEN 29. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen

08:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen

13:00 USA: McDonald's, Q2-Zahlen



DEU: Thyssenkrupp Steel, voraussichtlich AR-Gespräche zum Business-Plan

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Imerys, Halbjahreszahlen

ITA: Piaggio, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 6/24

11:00 BEL: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 7/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Verkündungstermin im Rechtsstreit in der Drogeriefamilie Müller, Ulm

CHN: Fortsetzung im Abwicklungsverfahren gegen chinesischen Immobilienbauer Country Garden, Hongkong

09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Schutz von Pauschalreisenden bei Insolvenz des Reiseveranstalters, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Corona-Beihilfen Österreichs zugunsten von Austrian Airlines, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Meldepflicht bei potenziell aggressiven grenzüberschreitenden Steuerplanungsgestaltungen, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur gerichtlichen Zuständigkeit für Klage gegen inländischen Reiseveranstalter, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Bezug des Mindesteinkommens in Italien, Luxemburg

DIENSTAG, DEN 30. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen

06:15 GBR: Standard Chartered, Halbjahreszahlen

06:45 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q2-Zahlen (14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Covestro, Q2-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen (9.30 h Pk)

07:00 DEU: Fuchs, Halbjahreszahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Call) 07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: SIG Group, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: DSM, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen

07:30 FRA: SCOR, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Q2-Umsatz

08:00 GBR: Diageo, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Q2-Zahlen

11:00 GBR: Vodafone, Hauptversammlung

12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen

12:55 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen

13:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen

13:15 USA: PayPal, Q2-Zahlen

14:00 GBR: Linde, Hauptversammlung

17:45 FRA: Airbus Group, Halbjahreszahlen (18.30 h Call) 18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen

22:01 USA: Microsoft, Q4-Zahlen

22:05 USA: Starbucks, Q3-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Ferrovial, Halbjahreszahlen

FRA: Rexel, Halbjahreszahlen

FRA: Casino Guichard Perrachon, Halbjahreszahlen

GBR: Sage Group, Q3-Umsatz

ITA: Prada, Halbjahreszahlen

ITA: Leonardo, Halbjahreszahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen

USA: Corning, Q2-Zahlen

USA: JetBlue, Q2-Zahlen

USA: First Solar, Q2-Zahlen

USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen

USA: American Tower, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/24

07:30 FRA: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 7/24

09:00 CZS: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 7/24 10:00 DEU: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/24 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 5/24

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 7/24



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht urteilt zu Wahlrechtsreform der Ampel-Koalition, Karlsruhe

10:00 DEU: Pressefrühstück Arbeitgeberverband Pflege zur aktuellen Lage in der Altenpflege, Berlin

MITTWOCH, DEN 31. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen

02:00 KOR: Samsung, Q2-Zahlen (detailliert)

06:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen (13.00 h Analystencall)

06:55 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen

06:55 DEU: Kion, Q2-Zahlen (15.00 h Analystencall)

07:00 CHE: Inficon, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Swiss, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: SNB, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q2-Zahlen (9.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (7.30 h Pressecall, 8.30 h Analystencall) 07:00 DEU: Lufthansa, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen

07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Umsatz

07:30 DEU: Adidas, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q2-Zahlen

08:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: KSB, Halbjahreszahlen

12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen

13:00 USA: Dupont de Nemours, Q2-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen

13:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen

13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen

14:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen

22:00 USA: T-Mobile US, Q2-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen

22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen

22:05 USA: Ebay, Q2-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen

ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen

FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen

FRA: Legrand, Halbjahreszahlen

GBR: ARM Holding, Q1-Zahlen

ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen

USA: American International Group, Q2-Zahlen

USA: Lam Research, Q4-Zahlen

USA: KKR & Co, Q2-Zahlen

USA: BorgWarner, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

BGR: Zentralbank, Zinsentscheid

JPN: BoJ, Zinsentscheid

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/24

01:50 JPN: Industrieproduktion 6/24

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/24

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 5/24 und 6/24

08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/24

10:00 POL: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/24 (vorläufig)

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 7/24

14:15 USA: ADP Beschäftigung 7/24

15:45 USA: MNI Chicago PMI 7/24

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 6/24

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

DONNERSTAG, DEN 1. AUGUSTTERMINE UNTERNEHMEN06:30 JPN: Toyota Motor, Q1-Zahlen06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen (9.30 h Pk, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 h Analysten- und Pressecall) 07:00 DEU: Vonovia, Halbjahreszahlen (7.30 h Pk)07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen (10.00 h Pk)07:00 DEU: DHL Group, Q2-Zahlen (8.30 h Pk, 10.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Heidelberger Druck, Q1-Zahlen07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen07:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen07:30 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen07:30 DEU: Symrise, Halbjahreszahlen (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall) 07:30 DEU: Volkswagen, Halbjahreszahlen (detailliert)07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen (detailiert)07:30 DEU: BMW, Q2-Zahlen (8.30 h Pk)07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-Zahlen07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen08:00 GBR: Next, Q2-Zahlen08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen08:00 GBR: LSE, Halbjahreszahlen10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Juni und erstes Halbjahr 2024 10:00 NLD: Qiagen, Pressekonferenz zu den Q2-Zahlen (15.00 h Analystencall) 12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen13:00 USA: Conocophillips, Q2-Zahlen13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen17:50 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen22:02 USA: Intel, Q2-Zahlen22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen

GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen

ITA: Ferrari, Q2-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen

USA: The Mosaic, Q2-Zahlen

USA: Moderna, Q2-Zahlen

USA: Cummins, Q2-Zahlen

USA: Hershey, Q2-Zahlen

USA: Biogen, Q2-Zahlen

USA: ResMed, Q4-Zahlen

USA: Snap Inc., Q2-Zahlen

USA: Kfz-Absatz, 7/24



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun B ank PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (endgültig) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24

09:15 ESP: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 7/24

09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 7/24

09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 7/24

09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 7/24

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/24

10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 6/24

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 6/24

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 6/24

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/24



HINWEIS

CHE: Feiertag, Börse geschlossen



FREITAG, DEN 2. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Erste Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen 08:05 FRA: Engie, Halbjahreszahlen

08:30 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen

12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen

12:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen

ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 7/24 08:45 FRA: Industrieproduktion 6/24

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 7/24

10:00 ITA: Industrieproduktion 6/24

11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 6/24

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 7/24

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 6/24

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/24 (endgültig)



MONTAG, DEN 5. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Infineon, Q3-Zahlen

12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: PostNL, Q2-Zahlen

USA: Adtran, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 7/24 (endgültig)

03:45 CHN: PMI Dienste 7/24

08:30 CHE: BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q2

09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q3

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 7/24

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 7/24

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 7/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 7/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 7/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 DEU: Sentix, Investorvertrauen 8/24

10:30 GBR: S&P PMI Dienste 7/24 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P PMI Dienste 7/24 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 7/24



SONSTIGE TERMINE

12:15 DEU: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) besucht im Rahmen einer Bürgerdialogtour Potsdam



