Vernier - Der Genfer Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan hat im ersten Halbjahr 2024 wie erwartet mehr umgesetzt. Der Branchenprimus profitierte von deutlich höheren Verkaufsvolumen. Auch die Profitabilität zog klar an. Der Umsatz stieg um 5,7 Prozent auf 3,37 Milliarden Franken, wie der Anbieter von Aromen und Duftstoffen für Lebensmittel, Parfüms, Haushalts- und Körperpflegeprodukten am Dienstag mitteilte. Organisch, also bereinigt um Zu- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...