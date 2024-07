Berlin - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann warnt davor, wegen der Masken-Klagen gegen die Bundesregierung und möglicher Fehler des damaligen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (SPD) "im Nachhinein den Besserwisser zu machen".



"Ich zolle Jens Spahn Respekt, dass er in den vergangenen Wochen in den Ausschuss des Parlaments gegangen ist und dort Stellung bezogen hat", sagte Linnemann am Dienstag den Sendern RTL und ntv. Wichtig sei es, mögliche Fehler, die in der Pandemie gemacht worden seien, aufzuklären. Diesen Willen zeige Spahn.



"Ich finde es immer wichtig, dass sich Politiker nicht wegducken, irgendwas verheimlichen und vertuschen, sondern dass sie sich hinstellen und die Meinung sagen", so der CDU-Generalsekretär. Und das habe Spahn gemacht. "Er hat sich persönlich nicht bereichert an der ganzen Sache."