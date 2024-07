WIESBADEN (ots) -Wenn die besten Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt bei den Olympischen Spielen in Paris um Medaillen kämpfen, fiebern auch hierzulande viele Menschen mit. Sportbegeisterter Nachwuchs findet sich unter anderem in den beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) registrierten Sportvereinen und -verbänden. Knapp 7,6 Millionen der rund 15,1 Millionen Kinder und Jugendlichen unter 19 Jahren in Deutschland waren zu Beginn des Jahres 2023 Mitglied in einem Sportverein. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, betrieb damit jede oder jeder zweite (50 %) in dieser Altersgruppe in einem Verein organisierten Sport. Der Anteil der Sportvereinsmitglieder unter 19 Jahren war fast genauso hoch wie noch 20 Jahre zuvor. Anfang 2003 war mit rund 8,0 Millionen Mitgliedern knapp die Hälfte (49 %) der Kinder und Jugendlichen Mitglied in einem Sportverein gewesen.Fußballvereine mit den meisten Mitgliedern unter Kindern und JugendlichenDie drei beliebtesten Sportarten von Kindern und Jugendlichen haben sich in den vergangenen 20 Jahren nicht geändert. Besonders beliebt ist nach wie vor Fußball: Gut 2,2 Millionen Nachwuchssportlerinnen und -sportler waren Anfang 2023 Mitglied in einem Fußballverein (2003: 2,0 Millionen), das waren 29 % aller Kinder und Jugendlichen in Sportvereinen. An zweiter Stelle folgte Turnen: In diesem Bereich verzeichneten die Vereine mit knapp 1,9 Millionen Kindern und Jugendlichen ein Viertel (25 %) ihrer Mitglieder unter 19 Jahren, 2003 waren es rund 2,0 Millionen gewesen. Tennis spielten im vergangenen Jahr knapp 394 600 Kinder und Jugendliche im Verein (2003: 426 200), ein Anteil von 5 % an allen Sportvereinsmitgliedern unter 19 Jahren.Methodische Hinweise:Datengrundlage sind die Zahlen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zum Mitgliedsbestand in den Spitzenverbänden der olympischen und nichtolympischen Disziplinen. Die Zahlen beziehen sich auf den Stichtag 1. Januar und auf die Altersgruppe bis unter 19 Jahren und werden ins Verhältnis gesetzt zum Bevölkerungsstand am 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres in der entsprechenden Altersgruppe. Dieser beruht auf Daten der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5828604