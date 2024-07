NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair nach Quartalszahlen des Billigfliegers von 25,00 auf 16,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kennziffern und der schwache Ausblick auf die Preise im Sommergeschäft seien deutlich unter seinen Prognosen und den Konsensschätzungen geblieben, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2024/25 und 2025/26 deutlich nach unten./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2024 / 21:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2024 / 00:15 / BST





ISIN: IE00BYTBXV33