HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 77 auf 86 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Es bestehe kein Zweifel daran, dass 2024 ein Jahr mit starkem Wachstum für den Pharmakonzern werden dürfte, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aber ab 2025 dürften Patentabläufe das Wachstum beeinträchtigen. Unter anderem die hohen Wachstumserwartungen des Marktes erhöhten die Risiken im Verhältnis zu den Chancen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2024 / 16:21 / GMT



ISIN: CH0012005267