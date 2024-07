Der DAX konnte seine fünftägige Negativserie gestern beenden und 1,3% auf 18.407 Zähler zulegen. Rückblick: Nach den Verlusten in der Vorwoche hat der deutsche Leitindex zum Wochenauftakt eine starke Gegenreaktion gezeigt. Dabei stiegen die heimischen Blue Chips am gestrigen Montag in der Spitze bis auf 18.469 und kehrten damit auf Anhieb ...

