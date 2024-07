DJ Ifo: Aufsichtsräte öffentlicher Banken weniger kompetent als die von privaten

BERLIN (Dow Jones)--Die Fachkompetenz von Aufsichtsräten ist laut einer Untersuchung des Ifo-Instituts bei den öffentlich-rechtlichen Banken in Deutschland deutlich geringer ausgeprägt als bei den Privatbanken. "Es gibt zahlreiche Studien, die einen Zusammenhang zwischen der Fachkompetenz in Aufsichtsräten und dem wirtschaftlichen Erfolg der Banken aufzeigen. Mehr Fachkompetenz in den Aufsichtsgremien von öffentlichen Banken könnte helfen, um künftige Krisen besser zu bewältigen", sagte Marcel Thum, Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden.

Im Vergleich zur Finanzkrise im Jahr 2008/09 haben die Aufsichtsgremien von öffentlich-rechtlichen Banken laut Ifo zwar deutlich an Kompetenz aufgeholt. Allerdings hinkten sie im Vergleich zu Privatbanken noch immer hinterher. "In den Bereichen Finanzmarktkompetenz und Erfahrung im Management ist der Abstand zwischen Aufsichtsräten von öffentlichen Banken und Privatbanken besonders groß", sagte Thum.

Die Bewertung der Fachkompetenz durch das Ifo-Institut erfolgte auf Grundlage des persönlichen Bildungshintergrundes, der Erfahrung im Management und im Finanz- oder Bankenmarkt der einzelnen Mitglieder in den Aufsichtsräten zwischen den Jahren 2008 und 2023. Insgesamt hat die Studie 17 Banken in Deutschland betrachtet, wovon neun Banken privat und acht öffentlich-rechtlich organisiert sind. Darunter befinden sich acht der zehn größten deutschen Banken nach der Bilanzsumme.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2024 03:22 ET (07:22 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.