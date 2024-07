Emittent / Herausgeber: Op. Dr. Volkan Arayici / Schlagwort(e): Produkteinführung/Kapitalmaßnahme

Dr. Volkan Arayici ist führend bei Adipositas-Operationen in der Türkei



23.07.2024 / 10:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der anerkannte Spezialist für Adipositas- und Diabetes-Chirurgie, Dr. Volkan Arayici, bietet lebensverändernde Operationen in der Türkei zu Preisen an, die weit unter dem europäischen Durchschnitt liegen. Während sich das Land zu einem Top-Reiseziel für Medizintourismus entwickelt, unterstreicht Dr. Arayicis Expertise den türkischen Vorsprung bei Qualität und Erschwinglichkeit im Gesundheitswesen. Izmir- Dr. Volkan Arayici, Spezialist für Adipositas- und Stoffwechselchirurgie mit über 18 Jahren Erfahrung, widmet sich in seiner Klinik in Izmir, Türkei, der individuellen, persönlichen und qualitativ hochwertigen Betreuung seiner Patienten und setzt damit neue Maßstäbe im Bereich der Adipositas- und Diabeteschirurgie. Dr. Arayici und sein professionelles Team setzen die neuesten chirurgischen Technologien in einem modernen medizinischen Umfeld ein, um die Prävalenz von Adipositas-bedingten Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes und Schlafapnoe deutlich zu reduzieren. Diese Eingriffe stellen nicht nur die Gesundheit wieder her, sondern verringern auch die langfristige Abhängigkeit von Medikamenten und tragen so zu wirtschaftlichen Einsparungen auf nationaler Ebene bei. Während Patienten in Deutschland für ähnliche Eingriffe oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen und die Kosten zwischen 10 000 und 15 000 Euro liegen, bietet die Klinik von Dr. Arayici diese lebensrettenden Eingriffe für 3 000 bis 5 000 Euro an. Diese Kosteneffizienz geht mit einer qualitativ hochwertigen Versorgung einher, da die Klinik vom türkischen Gesundheitsministerium für den Gesundheitstourismus zugelassen ist. Bis 2035 werden voraussichtlich über 1,5 Milliarden Erwachsene mit Fettleibigkeit leben Laut dem World Obesity Atlas 2024 offenbaren die weltweit steigenden Adipositasraten massive Lücken in der Gesundheitsversorgung und Ernährung. Es wird prognostiziert, dass die Zahl der Erwachsenen, die mit Fettleibigkeit leben, von 0,81 Milliarden im Jahr 2020 auf 1,53 Milliarden im Jahr 2035 ansteigen wird, während die jährliche Wachstumsrate der Zahl der Erwachsenen in Deutschland mit hohem BMI (Body-Mass-Index) von 2020 bis 2035 bei 0,5 % liegt. Die chirurgischen Lösungen von Dr. Arayici bieten eine erhebliche Verringerung der Belastung durch Adipositas und erweisen sich als kosteneffektiv sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft als Ganzes. "Unsere Aufgabe ist es, zugängliche, qualitativ hochwertige chirurgische Behandlungen für Adipositas anzubieten, die weltweit eine wachsende Krise darstellt. Wir stellen sicher, dass jeder Patient eine persönliche Betreuung und Unterstützung erhält, damit sein Weg zur Gesundheit sowohl erfolgreich als auch erschwinglich ist", sagte er. Es gibt viele chirurgische Techniken zur Behandlung von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes. Die heute am häufigsten und sichersten angewandten chirurgischen Techniken sind die Magenverkleinerung- und Magenbypass-Operationen. Da diese Operationen mit einer geschlossenen Methode durchgeführt werden, erholen sich die Patienten sehr schnell nach der Operation und kehren in kurzer Zeit zur Normalität zurück", fügte Dr. Arayici hinzu. Da die Türkei strategisch auf eine fortschrittliche medizinische Ausbildung und Technologie setzt, stehen Chirurgen wie Dr. Arayici an der Spitze des Medizintourismusbooms und machen das Land zu einem bevorzugten Ziel für Patienten, die Qualität, Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit im Gesundheitswesen suchen. Nach der Operation sorgt Dr. Arayici für eine unvergleichliche postoperative Betreuung, indem er eine direkte, offene Kommunikation mit seinen Patienten pflegt und sie so während ihres Genesungsprozesses kontinuierlich unterstützt und begleitet. Die Kombination aus erfahrenen Chirurgen, strengen Gesundheitsstandards und postoperativer Betreuung macht die Türkiye zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der bariatrischen Chirurgie. Kontakt: Op. Dr. Volkan Arayici - info@volkanarayici.com



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.