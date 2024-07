Starke Quartalszahlen von SAP haben dem DAX am Dienstag zu einer fortgesetzten Erholung verholfen. Die Aktie des Software-Herstellers erklomm ein Rekordhoch. Außerdem stützte die positive Stimmung an den US-Börsen. Insbesondere Technologieaktien hatten dort am Montag nach den jüngst deutlichen Verlusten die Stabilisierung vorangetrieben.Hierzulande gewann der deutsche Leitindex am Dienstagvormittag ...

