Research: Juggernaut Exploration - Analysten empfehlen Kauf mit Kursziel 0,36 CAD

Anzeige / Werbung

Ähnlichkeiten zur Surebet-Entdeckung von Goliath Resources

Die Analysten von Couloir Capital habe sich vor Kurzem die kanadische Goldexplorationsgesellschaft Juggernaut Exploration (JUGR.V / FSE: 4JE) genauer angesehen. Sie betrachten die Aktie als einen, wenn auch riskanten, "Kauf" mit einem Kursziel von 0,36 CAD. Das bedeutet vom aktuellen Kurs bei 0,105 CAD aus ein Aufwärtspotenzial von rund 243%.

Juggernaut, so die Experten, besitzt drei sehr aussichtsreiche Projekte im bzw. in der Nähe des Goldenen Dreiecks von British Columbia, einer Weltklassebergbauregion mit signifikanten Entdeckungen und Entwicklungen. Und, so Couloir weiter, jedes einzelne Projekt verfüge über hochgradige, goldreiche, polymetallische Entdeckungen, die weitere Explorationsaktivitäten und eine Ressourcenschätzung rechtfertigen würden.

Unterstützung von renommierter Fondsgesellschaft

In Bezug auf die finanzielle Lage des Unternehmens - immer ein wichtiger Punkt bei Explorationsgesellschaften - führen die Analysten aus, dass Juggernaut von der renommierten Fondsgesellschaft Crescat Capital unterstützt werde, die knapp unter 20% der Anteile des Unternehmens halte. Zudem, so Couloir, habe Juggernaut im ersten Halbjahr 4,8 Mio. CAD aufgenommen, um die Exploration auf zwei Projekten in der Saison 2024 zu finanzieren.

Geplant seien, hieß es weiter, mindestens 6.000 Bohrmeter verteilt auf die Liegenschaften Bingo und Midas. (In der Zwischenzeit sind die Bohrungen auf Bingo bereits angelaufen https://goldinvest.de/juggernaut-beginnt-mit-bohrungen-in-der-600-mal-350-m-grossen-bingo-main-zone-die-zone-enthalt-bis-zu-3120-g-t-gold-898-kupfer-und-058-kobalt-weiterhin-weit-offen-liegenschaft-bingo-golden-triangle-b/, Anmerkung der Redaktion). Bingo, so Couloir weiter, sehe der nahegelegene Surebet-Entdeckung von Goliath Resources sehr ähnlich, die zahlreiche hochgradige Scherzonen und Adern aufweise. (Mehr dazu HIER https://goldinvest.de/goliath-resources-ltd/)

Im Gegensatz dazu würde das Kokomo-Ziel auf der Midas-Liegenschaft Hinweise auf ein hochgradiges VMS-Ziel (Volcanogenic Massive Sulfide) im Stil von Eskay Creek zeigen, so die Analysten. Darüber hinaus biete die Mitgliedschaft im so genannten B-All Syndicate Juggernaut Zugang zu weiteren Entdeckungen im Nordwesten von British Columbia.

Fazit: Ausgehend von den ersten Entdeckungen sowie der Abgrenzung und weiteren Definition der Mineralisierung auf den Projekten des Unternehmens empfiehlt Couloir Capital die Aktie von Juggernaut Exploration mit dem Rating "kaufen" und vergibt ein Kursziel von 0,36 CAD, wo man den fairen Marktwert des Unternehmens sieht

Die vollständige Analyse gibt es hier:

Juggernaut Exploration Ltd. (TSXV: JUGR): Making tracks with discoveries in the Golden Triangle



Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einigen der erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist oder sein kann.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA48132D2005,CA38171A2092