Die letzte regulatorische Hürde ist genommen, nun sind die ersten Spot-ETFs auf Ethereum in den USA startklar. Voraussichtlich am heutigen Dienstag wird an der Wall Street der Handel mit diesen Produkten beginnen. Die Kursreaktion der zweitgrößten Digitalwährung nach Marktkapitalisierung auf diese positive Nachricht fällt allerdings verhalten aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...