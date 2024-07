New York (ots/PRNewswire) -vHive ermöglicht die selbständige Inspektion von Solarfarmen von Versorgungsunternehmen, beschleunigt die Fehlerbehebung und verbessert die Stromproduktion.vHive, ein weltweit führender Anbieter von Digital Twin Software für die Digitalisierung von Großanlagen, gibt die Markteinführung seines neuesten Produkts für die autonome Digitalisierung und KI-Analyse von Solarparks bekannt. vHives einzigartige Digitalisierungslösung für Solaranlagen bietet einen umfassenden Überblick über Stromanomalien, ihre Ursachen und ihre Auswirkungen auf den Stromverlust. Diese Erkenntnisse ermöglichen es Solarstromproduzenten und Betriebs- und Wartungsteams, Prioritäten zu setzen und Reparaturen schneller zu erledigen, um eine maximale Produktionsleistung zu gewährleisten.Die patentierte Auto-Discovery- und Multi-Drone-Technologie des Unternehmens gewährleistet eine konsistente und effiziente Datenerfassung in einem völlig autonomen Prozess. Dies ermöglicht häufigere routinemäßige interne Inspektionen, wodurch die Kontinuität der Stromerzeugung durch die frühzeitige Erkennung und Lösung von Problemen verbessert wird. Dabei sorgt die Multi-Drone-Technologie für kürzere Inspektionszeiten vor Ort, und die Kunden können die Zeit, die sie an der Anlage verbringen, erheblich reduzieren. Darüber hinaus verbessert der autonome Einsatz mehrerer parallel arbeitender Drohnen die Qualität der erfassten Daten, da sie das gesamte Solarfeld unter vergleichbaren Sonnenlichtbedingungen messen. So wird die Zeit bis zum Erhalt entscheidender Erkenntnisse verkürzt und am Ende des Tages eine optimale MW-Leistung erzielt.Die Digital Twin-Plattform, die auf fortschrittlichen KI-Analysen basiert, bietet sowohl einen umfassenden Überblick über die Gesamtanlage als auch detaillierte Funktionen zur detaillierten Analyse zu einzelnen Modulen und Untermodulen. Diese detaillierten Inspektionstools helfen Wartungsteams, Prioritäten für Reparaturen zu setzen und ihre Wartungszyklen zu optimieren. Außerdem ist die Plattform so konzipiert, dass sie verschiedene Anlagentypen hosten kann und Inspektionen von Windkraftanlagen und Solaranlagen unterstützt. Benutzer erhalten also eine einheitliche Lösung für die Verwaltung all ihrer erneuerbaren Energieressourcen an einem Ort. Diese zentrale Informationsquelle ermöglicht einen optimierten Betrieb, eine effiziente Verwaltung und eine maximale Leistung für Ihr gesamtes Wind- und Solarportfolio."Die Eigentümer von Solarparks erleiden oft erhebliche Verluste, weil die manuellen oder jährlichen Drohneninspektionen zu selten sind. Unsere Lösung bietet die effizienteste Möglichkeit, häufigere routinemäßige Inspektionen durchzuführen und liefert sofortige Einblicke in erkannte Probleme und deren Auswirkungen auf die Gesamtleistung", sagt Tomer Daniel, Mitbegründer und CTO. "vHive löst die Abhängigkeit von Dritten bei der Inspektion von Anlagen, indem sie den Inspektionsprozess vereinfacht und es unseren Kunden ermöglicht, neue Einnahmequellen zu erschließen, die Betriebskosten zu senken und die Sicherheit der Mitarbeitenden zu erhöhen."Informationen zu vHive:vHive ist ein weltweit führender Anbieter von Digital Twin-Softwarelösungen, welche die digitale Transformation von Unternehmen durch datengesteuerte Entscheidungsfindung beschleunigen. Unsere hochmoderne Software ermöglicht es Unternehmen, autonome Drohnen zur Digitalisierung von Anlagen im Freien einzusetzen, um neue Einnahmequellen zu erschließen, Betriebskosten zu senken und die Sicherheit der Mitarbeitenden zu erhöhen. vHive wurde 2016 gegründet, unsere Lösungen umfassen die Bereiche Telekommunikation, erneuerbare Energien und verschiedene weitere Branchen. Das Unternehmen, das auf fünf Kontinenten und in über 40 Ländern tätig ist, hat bisher 36,5 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln erhalten.Weitere Informationen finden Sie unter www.vHive.ai (http://www.vhive.ai/).Für Medienanfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Naomi S. ZamirMarketing Directornaomi@vhive.aiLogo - https://mma.prnewswire.com/media/785617/vHive_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vhive-stellt-automatisierte-inspektions--und-analyselosung-zur-optimierung-der-stromproduktion-von-solarfarmen-vor-302203627.htmlPressekontakt:+972544554984Original-Content von: vHive, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171044/5828892