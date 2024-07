Hannover (ots) -Die 1A Infosysteme GmbH, Betreiber der führenden Jobbörse 1A-Stellenmarkt.de (http://www.1a-stellenmarkt.de), reagiert auf die Erfordernisse des engen Arbeitsmarktes und unterstützt Jobsuchende dabei, schnell und einfach den passenden Job und das optimale Arbeitszeitmodell zu finden. Mit einer Vielzahl von Stellenangeboten in Teilzeit, für Quereinsteiger aber auch Jobs im Homeoffice reagiert 1A-Stellenmarkt.de auf den wachsenden Bedarf an flexiblen Arbeitslösungen.Ein Wort von der Geschäftsführung"Wir erkennen die aktuellen Herausforderungen des Arbeitsmarktes und bieten gezielte Lösungen, um diese zu bewältigen", sagt Jörg Teichler, Geschäftsführer der 1A Infosysteme GmbH. "Unser Ziel ist es, Jobsuchenden zu helfen, den idealen Einstieg in den passenden Job und das richtige Arbeitszeitmodell zu finden, sei es Teilzeit, Quereinstieg oder andere flexible Modelle."Strukturierte Angebote namhafter Arbeitgeber1A-Stellenmarkt.de hat die Stellenangebote und flexiblen Arbeitszeitmodelle namhafter Arbeitgeber, darunter Edeka, Lidl, Deutsche Post, Telekom, Deutsche Bahn, Tesla und viele weitere, speziell für Jobsuchende strukturiert. Diese Modelle umfassen Teilzeit-, Homeoffice- und Quereinsteiger-Stellen, die darauf abzielen, eine breite Palette von individuellen Bedürfnissen abzudecken und somit die Attraktivität der Arbeitgeber zu steigern.Über 1A-Stellenmarkt.de1A-Stellenmarkt.de ist eine führende Jobbörse in Deutschland, die Jobangebote von namhaften Partnern wie Stepstone, Stellenanzeigen und Yourfirm vereint. Mit über 100 regionalen Jobportalen bietet 1A-Stellenmarkt.de eine breite Palette an Möglichkeiten für Jobsuchende in verschiedenen Regionen und Branchen. Weitere Anzeigen-Portale werden unter der Dachmarke 1A-Portale geführt.Pressekontakt:Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Jörg TeichlerGeschäftsführer1A Infosysteme GmbHE-Mail: konntakt@1a-stellenmarkt.deTelefon: +49 511 450 899 0Original-Content von: 1A Infosysteme GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175708/5828879