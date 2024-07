Zürich - Die Bank Julius Bär hat nach langer Suche einen neuen Chef gefunden. Der in London für Goldman Sachs tätige Stefan Bollinger tritt anfangs 2025 die Nachfolge von Philipp Rickenbacher an, der im Februar wegen des Signa-Debakels zurückgetreten war. Bollinger werde seine neue Aufgabe bei Julius Bär «spätestens» Anfang Februar 2025 übernehmen, teilte die Zürcher Vermögensverwaltungsbank am Dienstag mit. Mit der Ernennung des Schweizer Bankers, ...

