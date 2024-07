Die VW-Tochter Porsche AG senkt ihre Prognose für das Jahr 2024. Man sei derzeit von erheblichen Lieferengpässen in Bezug auf spezielle Aluminiumlegierungen betroffen, meldet der Autobauer am Dienstag. Grund für den Engpass sei die "Überflutung einer Produktionsstätte eines wichtigen europäischen Aluminiumlieferanten", so die Porsche AG. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...