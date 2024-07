Paris / London - Die Aktienmärkte in Europa haben am Dienstag weiter zugelegt. Mit guten US-Vorgaben im Rücken bauten die europäischen Standardwerte ihre Vortagesgewinne leicht aus. Der EuroStoxx 50 stieg am Dienstagmittag um 0,71 Prozent auf 4.932,18 Punkte. Der französische Leitindex Cac 40 gewann 0,13 Prozent auf 7.631,65 Zähler. Der britische FTSE 100 tendierte dagegen kaum verändert. Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades sprach von einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...