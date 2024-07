Essen (ots) -Seit der Gründung folgt die IMEX Dental und Technik GmbH diesem einfachen Konzept: Smarte Prozesse, großartige Fachkräfte und die Offenheit für Ideen. Das macht sie heute zu weit mehr als einem konventionellen Zahnlabor. Mit dem Wechsel von Torsten Ansmann und Uwe Landsberger aus der Geschäftsleitung in die Geschäftsführung, geht IMEX Dental seinen Weg als Vorreiter mit klaren Zielen weiter. Torsten Ansmann verantwortete bis Mitte 2024 den Bereich Vertrieb. Als Geschäftsführer übernimmt er alle Aufgaben für die kaufmännischen Geschäftsbereiche. Alle technischen Geschäftsbereiche werden von Uwe Landsberger geführt. Dazu gehört sowohl die Produktion am Standort Essen als auch die 100 %ige Tochter IMEX Asia in Shenzhen, China.In der gemeinsamen Führung können Kunden die Weiterentwicklung in kleinen, aber sichtbaren Etappen erwarten. Dazu sagt Uwe Landsberger: "Die Produktpflege unserer i-Serie hat einen hohen Stellenwert. Dabei liegt mir das iTeleskop besonders am Herzen. Es ist eine unserer innovativsten und nachgefragtesten Zahnprothesen. Seit der Einführung 2015 wird das iTeleskop ständig weiterentwickelt und erhielt zuletzt eine spezielle Gold-Platin-Legierung. Diese Veredelung bietet im täglichen Gebrauch den Komfort eines Zahnersatzes aus Gold zu einem deutlich geringeren Preis. Das iTeleskop hat bereits tausenden Menschen ihr Selbstvertrauen und Lebensqualität zurückgegeben. Das macht diesen Zahnersatz für mich so besonders."Der weitere Ausbau digitaler Angebote wird die Zusammenarbeit zwischen den Zahnarztpraxen und IMEX Dental noch einfacher machen. Insgesamt werden die Bereiche Kommunikation und Service eine noch wichtigere Bedeutung einnehmen als bisher. Torsten Ansmann beschreibt es so: "Wir haben mit unserer Art zu arbeiten eine Liefertreue von 99\u2009% erreicht und möchten vergleichbare Werte auch in den Bereichen Erreichbarkeit, Informationsangebot und Geschwindigkeit erzielen. Ich bin davon überzeugt, dass Verbesserungen in den direkten Kontaktpunkten zu zahnärztlichen Praxen, die tägliche Arbeit erleichtern. Optimierte Prozesse sparen allen, einschließlich Patientinnen und Patienten, wertvolle Zeit. Und um die geht es sowohl der Zahnarztpraxis als auch uns als Dentalunternehmen vorrangig. Insgesamt werden Therapien durch unsere Angebote einfacher, schneller und kostengünstiger."Die ersten Weichen für kommende Erfolge wurden bereits gestellt. IMEX Dental hat die Anzahl der Mitarbeitenden für die Kundenbetreuung erhöht und den Maschinenpark umfangreich mit modernsten Fräsen, 3D-Scannern und 3D-Druckern ausgestattet. Die zeitgleiche Einführung eines aktualisierten Unternehmensauftritts ist das sichtbare Zeichen für diese und zukünftige Neuerungen, auf die sich das gesamte Unternehmen freut.Pressekontakt:Imex Dental und Technik GmbHFrank VoglerLeiter MarkenkommunikationBonsiepen 6-845136 EssenTelefon: 0201-74999600E-Mail: info@imexdental.deOnline: www.imexdental.deOriginal-Content von: imex Dental und Technik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105959/5829124