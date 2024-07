London (ots/PRNewswire) -Back to Hogwarts - reale und digitale Events in Städten rund um den Globus, darunter New York, Madrid, Rom, Rio de Janeiro, Hamburg, Paris, London und TokioBack to Hogwarts (1. September) ist einer der Höhepunkte im Kalender von Zauberern und markiert den Tag, an dem die Schülerinnen und Schüler für ein weiteres Jahr voller Chaos und Abenteuer in die Magierschule zurückkehren. Heute ist ein weltweiter Feiertag, also schnappt euch euer Exemplar von Harry Potter und der Stein der Weisen, schüttelt eure Roben aus, deckt euch mit Schokofröschen ein und übt euer Wutschen und Wedeln. Es ist Zeit, nach Hogwarts zurückzukehren!BLOCKBUSTER-FILME KEHREN WELTWEIT ZURÜCK AUF DIE KINOLEINWAND Mit einem Einspielergebnis von über 7,7 Milliarden US-Dollar während der ersten Kinostaffel ist Harry Potter eine der beliebtesten Serien aller Zeiten. In Kinos auf der ganzen Welt werden bis zum 1. September spezielle "Back to Hogwarts"-Vorführungen der Kultfilme stattfinden. Weitere Informationen findet ihr unter www.wizardingworld.com und in den lokalen Medien.BACK TO HOGWARTS X SNAPCHAT Am 1. September können Snapchatters weltweit auf zwei brandneue "Back to Hogwarts"-Brillen zugreifen, inspiriert vom berühmten Sprechenden Hut und Harry Potter: Quidditch Champions. Die Brillen sind exklusiv über die App erhältlich.Vom 26. August bis zum 9. September können Fans in London, Paris, Rio de Janeiro, New York City und Tokio sehen, wie der Hogwarts Express vor dem Hintergrund von fünf der berühmtesten Wahrzeichen der Welt aussieht - dem Eiffelturm, dem Copacabana Fort, der National Gallery, dem Grand Central Terminal und der Hachiko-Statue. Erlebt und staunt, wie der kultige Zug auf dem Bildschirm zum Leben erwacht.GLOBALE FAN-EVENTS Harry Potter hat eine Fangemeinde wie keine andere. Es erwarten euch digitale Aktivitäten, physische Events, Mitmachaktionen und feierliche Momente an Harry-Potter-Destinationen auf der ganzen Welt - darunter The Wizarding World of Harry Potter bei Universal Destinations & Experiences, alle drei Warner Bros. Studio Tours und verschiedene Harry-Potter-Erlebnisorte. In ausgewählten LEGO-Fachgeschäften und auf LEGO.com können die Fans außerdem an Harry Potter Aktivitäten teilnehmen und sich die neueste Harry Potter-Reihe von LEGO ansehen. Weitere Einzelheiten folgen in Kürze. Hier eine Vorschau auf einige der geplanten Aktivitäten...Großbritannien- Als Heimat von Harry Potter erfreuen sich die "Back to Hogwarts"-Events in Großbritannien wachsender Beliebtheit, da sich immer mehr Fans der Community anschließen. Aus diesem Grund werden die Events so angepasst, dass möglichst viele Fans an dem Zauber teilhaben können.- Ab heute können die Fans in Großbritannien und Irland an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem es das ultimative "Back to Hogwarts"-Erlebnis zu gewinnen gibt! Ein glücklicher Gewinner und seine Familie werden zu einem exklusiven Wochenende entführt, das ein personalisiertes Hogwarts-House-Paket, die Teilnahme an einem VIP-Festessen in der Großen Halle bei Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter am 31. August sowie einen Aufenthalt im luxuriösen Grove Hotel enthält. Nähere Informationen über die Teilnahme und die vollständigen Bedingungen findet ihr unter www.wizardingworld.com.- Die Wizarding Wednesdays kehren am 31. Juli zurück, und es gibt wieder zauberhafte Dinge zu gewinnen, wie etwa Eintrittskarten für den mehrfach preisgekrönten Film Harry Potter und das verwunschene Kind in London, einen personalisierten Hogwarts-House-Geschenkkoffer, eine Kopie des kommenden Warner Bros. Spieltitel Harry Potter: Quidditch Champions und mehr.- Ab 1. September wird den Fans dringend davon abgeraten, nach Kings Cross zu fahren, da es am Bahnhof weder eine Veranstaltung noch eine Abfahrtstafel oder einen Countdown geben wird. Stattdessen sind alle dazu eingeladen, den stolzen Hufflepuff und König des Dschungels, Sam Thompson, in einer speziellen Onlinesendung zu begleiten, die zur Feier von "Back to Hogwarts" produziert wurde! Besucht den offiziellen Harry Potter YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@harrypotter) und seid mit dabei um 11.00 Uhr BST / 06.00 Uhr ET.- Zauberer und Hexen haben die Möglichkeit, an einem speziellen Wand Dance Workshop teilzunehmen, unter der Leitung der Bewegungsregisseurin Tash Holway von Harry Potter und das verwunschene Kind. Auf der Website Cursed Child (https://uk.harrypottertheplay.com/backtohogwarts) erfahrt ihr, wie ihr am Wettbewerb teilnehmen könnt.- Das House of MinaLima lädt die Fans außerdem zu einem besonderen Event am 1. September ein, bei dem sie einen Button "Back to Hogwarts 2024" in limitierter Auflage erhalten können (solange der Vorrat reicht). Weitere Überraschungen werden noch angekündigt. Besucht minalima.com/whats-on für weitere Informationen.USA- Zum ersten Mal sind die US-Fans zu einem speziellen "Back to Hogwarts"-Pop-up eingeladen, das in der wunderschönen Vanderbilt Hall am Grand Central Terminal in New York City stattfindet.- Die Veranstaltung ist kostenlos und wird vom 30. August bis zum 1. September täglich geöffnet sein. Euch erwarten magische Aufführungen, spannende LEGO-Bauaktivitäten, ein interaktives Harry Potter: Quidditch Champions Fan-Erlebnis von Scholastic, Harry Potter und das verwunschene Kind und sogar die Möglichkeit, gemeinsam mit dem köstlichsten aller Zaubergetränke anzustoßen: Butterbier - erhältlich mit freundlicher Unterstützung durch den kultigen Flaggschiff-Store von Harry Potter New York.- Am 1. September wird es außerdem einen live moderierten Countdown um 11 Uhr geben, für den die Fans eine kostenlose Eintrittskarte benötigen. Weitere Einzelheiten zur Anmeldung werden in Kürze bekannt gegeben.EUROPA- In Frankreich findet zwischen dem 31. August und dem 1. September im Parvis de la Part-Dieu in Lyon ein besonderes Quidditch-Event statt. Die Fans können ihre Quidditch-Fähigkeiten auffrischen, sich bei "Back to Hogwarts"-Fotos in Pose werfen, Spiele spielen, Werbegeschenke genießen und vieles mehr.- In Deutschland findet am 1. September ein spezielles Fan-Event vor dem Theater am Hamburger Großmarkt, der deutschen Heimat von Harry Potter und das verwunschene Kind. Freut euch auf ein spannendes Panel, einen Live-Countdown und Auftritte besonderer Gäste. Fans in München können den besonderen Anlass auch mit einem Besuch bei Harry Potter: The Exhibition oder dem Wizarding World by Thalia Store feiern.- In Italien wird die kultige Galleria Alberto Sordi in Rom am 1. September Gastgeber eines Fantreffens sein, bei dem sich angehende Zauberer und Hexen auf einen Live-Countdown um 11 Uhr, brandneue Harry-Potter-Fotomöglichkeiten und Aktivitäten für die ganze Familie freuen können.- Unterdessen werden die Fans in Spanien zu einem besonderen Event nach Madrid eingeladen, das zwischen dem 30. August und dem 1. September stattfinden wird. Der genaue Ort wird noch bekannt gegeben. Auf dem Programm stehen Fototermine und Überraschungen!ASIEN- In China können die Fans nach Changsha zu fahren, um dort vom 30. August bis zum 1. September an einer Reihe von Aktivitäten teilzunehmen, darunter Fototermine, Kunstwerke und Stände mit Harry-Potter-Artikeln.- In Macau feiern Fans "Back to Hogwarts" mit einem Besuch bei Harry Potter: The Exhibition und erkunden verschiedene Hogwarts-inspirierte Galerien.- In Japan können Fans am 1. September, um 11 Uhr, an einem speziellen Countdown auf Plattform 9 ¾ in Warner Bros. Studio Tour Tokio - The Making of Harry Potter teilnehmen! Gäste, die am großen Tag die Universal Studios Japan besuchen, sollten ebenfalls bereit sein, ihre Zauberstäbe zu erheben, denn in The Wizarding World of Harry Potter wird ein spezielles Event für Inhaber des speziellen After-Hours-Event-Passes stattfinden, um den Moment zu feiern.ONLINE- "Back to Hogwarts" wäre nicht dasselbe ohne ein paar "Ankündigungen zum Schulanfang"... Fans können den offiziellen Harry Potter YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@harrypotter) um 10.30 Uhr BST / 05.30 Uhr ET für den jährlichen Showcase mit Neuigkeiten zum kommenden Jahr einschalten. Achtet auf Aktualisierungen von Warner Bros. Games, The Wizarding World of Harry Potter bei Universal Destinations & Experiences, Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter und den Harry Potter-Verlagen Scholastic, Pottermore und Bloomsbury.Aktuelle Informationen zu "Back to Hogwarts" findet ihr auf www.wizardingworld.com. Lasst euch in ein Hogwarts-Haus einquartieren und meldet euch für den Harry Potter Fan Club an.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2465149/Warner_Bros.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/achtung-harry-potter-fans--steigt-ein-in-den-hogwarts-express-302202144.html